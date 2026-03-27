Ông Hoàng Nghĩa Hiếu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An 27/03/2026 19:08

Chiều 27-3, trước khi diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031, đoàn đại biểu đã tổ chức lễ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Nghệ An XIX.

Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, tạo nền tảng triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025–2030.

Tại kỳ họp, với sự thống nhất, tín nhiệm của 100% đại biểu dự họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc (Nghệ An) và ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với số phiếu tán thành 100%, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các ông: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Phùng Thành Vinh, Hoàng Phú Hiền, Thái Văn Thành là Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông cho biết, trong bối cảnh Nghệ An đặt quyết tâm cao thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, cùng các chủ trương lớn của Trung ương, HĐND tỉnh cần ban hành những quyết sách kịp thời, hiệu quả, phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cũng khẳng định thuận lợi lớn là sự kế thừa thành quả từ các nhiệm kỳ trước, đặc biệt là những kết quả nổi bật giai đoạn 2021–2026, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Nghĩa Hiếu, ông Dương Đình Chỉnh, ông Nguyễn Như Khôi và cảm ơn ông Nguyễn Nam Đình - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Thường trực và các ban HĐND tỉnh Nghệ An sẽ đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả làm việc; xây dựng đề án nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 để triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, phối hợp của các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri, Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ.