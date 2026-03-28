Bà Phùng Thị Hồng Hà tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Hà Nội 28/03/2026 10:53

Sáng 28-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 theo thẩm quyền.

Kết quả, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, được tín nhiệm tuyệt đối tái đắc cử giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVII.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội bầu các Phó Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031. Ba nhân sự gồm ông Trần Thế Cương (SN 1973), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ông Phạm Quí Tiên (SN 1968), Thành ủy viên; và bà Phạm Thị Thanh Mai (SN 1975), Thành ủy viên tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội. Các nhân sự này đều đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội bầu các Trưởng ban của HĐND TP khóa XVII. Cụ thể, ông Duy Hoàng Dương, Thành ủy viên, tiếp tục giữ chức Trưởng ban Pháp chế. Bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, tiếp tục giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách. Ông Trần Hợp Dũng tiếp tục giữ chức Trưởng ban Đô thị. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, được bầu giữ chức Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.