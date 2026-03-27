Ông Lê Hồng Vinh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị 27/03/2026 18:14

(PLO)- 62/62 đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 27-3, tại phiên họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hồng Vinh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

62/62 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỉ lệ 100%, HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Hồng Vinh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hồng Vinh (52 tuổi), quê ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030 và tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và các Ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị ra mắt, nhận nhiệm vụ.

﻿Ảnh: MT.

Tháng 11-2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất bầu các ông Lê Văn Bảo, Hoàng Nam, Phan Phong Phú, Hoàng Xuân Tân, Lê Đức Tiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.