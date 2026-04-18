INSPIRE FEST 2026: Ngày hội hòa nhập dành cho người khuyết tật 18/04/2026 13:46

(PLO)- INSPIRE FEST 2026 diễn ra tại Hà Nội nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4, hướng đến thúc đẩy cơ hội hòa nhập và phát triển bền vững

Ngày 18-4, tại Quảng trường K-Town (Hà Nội), Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam với chủ đề INSPIRE FEST 2026.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 28 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam, gắn với chủ đề năm 2026 do Bộ Y tế công bố: “Thúc đẩy quyền tham gia, kiến tạo đột phá phát triển”. Đây được xem là dịp để nâng cao nhận thức xã hội về quyền, vai trò và tiềm năng của người khuyết tật.

Trước đó, chuỗi hoạt động INSPIRE FEST đã được tổ chức tại Đà Nẵng (ngày 8-4) và TP.HCM (ngày 12-4), trước khi diễn ra tại Hà Nội.

Theo ban tổ chức, INSPIRE FEST 2026 được định hướng trở thành sự kiện thường niên quy mô toàn quốc. Đây không chỉ là ngày hội giao lưu, kết nối mà còn là diễn đàn xã hội nhằm ghi nhận đầy đủ hơn năng lực, đóng góp của người khuyết tật trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc.

Hiện Việt Nam có khoảng 8 triệu người khuyết tật, với nhu cầu lớn về học tập, việc làm và hòa nhập. Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững cho thấy hơn 90% người khuyết tật đã sở hữu thiết bị số và truy cập internet thường xuyên, song 52% chưa biết sử dụng các công cụ AI để tìm kiếm thông tin hoặc tạo văn bản.

Khoảng 65% đang sử dụng thiết bị có cài đặt hoặc tùy chỉnh trợ năng, cho thấy nhu cầu đào tạo kỹ năng số và hỗ trợ tiếp cận còn rất lớn.

Tại INSPIRE FEST 2026, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như trao 100.000 suất học bổng về sử dụng công cụ AI, 1.000 khóa học trực tuyến về phát triển bản thân, 200 suất hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu (xe lăn, chân tay giả), cùng với 100 suất phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó là các hoạt động trưng bày sản phẩm thủ công, không gian văn hóa – giải trí, chăm sóc y tế, tư vấn việc làm, thể thao, giới thiệu công nghệ và các tọa đàm chuyên đề.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, cho biết thời gian qua công tác chăm lo cho người khuyết tật đã có nhiều chuyển biến, với sự tham gia ngày càng rõ nét của cộng đồng trong đời sống xã hội.

Một số dấu mốc đáng chú ý gồm việc lần đầu có đại biểu Quốc hội là người khuyết tật, các chương trình như Hoa hậu trăng khuyết 2025, Vietnam Disability Fashion Show hay dự án không gian nghề thủ công cho người khuyết tật của doanh nghiệp xã hội Vụn Art tại Hà Nội.

Theo ông Thành, INSPIRE FEST không chỉ là lễ kỷ niệm mà được tổ chức như một ngày hội hòa nhập, với nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt. Điểm nhấn của chương trình là đêm nhạc INSPIRE NIGHT, quy tụ các nghệ sĩ khuyết tật và ca sĩ, nhằm lan tỏa tinh thần sống tích cực và truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Thông qua chương trình, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam kỳ vọng tiếp tục kết nối nguồn lực xã hội, nhân rộng các mô hình hòa nhập hiệu quả, đồng thời tạo thêm điều kiện để người khuyết tật phát huy năng lực, tham gia sâu rộng hơn vào đời sống xã hội.