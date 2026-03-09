Iran cáo buộc ông Trump muốn chiếm dầu, lần đầu lên tiếng vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Cyprus, Azerbaijan bị nhắm mục tiêu 09/03/2026 17:40

(PLO)- Tehran cáo buộc Mỹ muốn kiểm soát dầu mỏ của Iran, đồng thời lần đầu lên tiếng trước thông tin vũ khí được cho là của Iran nhắm mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ, Cyprus và Azerbaijan.

Ngày 9-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei chỉ trích những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington có kế hoạch gây ảnh hưởng đối với Iran, theo kênh Al Jazeera.

Vị phát ngôn viên nhấn mạnh rằng “ý chí của người dân chúng tôi” mới là yếu tố quyết định tương lai của đất nước.

“Người dân Iran hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình” - ông Baghaei nói.

Ông Baghaei cáo buộc Mỹ tìm cách kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Iran.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

“Ý đồ của họ rất rõ ràng, kế hoạch của họ cũng quá hiển nhiên: họ muốn chia cắt đất nước chúng tôi để chiếm đoạt trái phép nguồn dầu mỏ” - ông Baghaei tuyên bố.

Khi được hỏi về khả năng tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, ông Baghaei cho rằng việc thảo luận vấn đề này “không phù hợp ở thời điểm hiện tại”.

“Ngay lúc này, các cuộc đối đầu quân sự vẫn đang diễn ra. Ở thời điểm này, nói về bất kỳ vấn đề nào ngoài việc bảo vệ Tổ quốc đều không phù hợp” - phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói.

“Chúng tôi không khởi xướng hay bắt đầu cuộc chiến này. Đây không phải là cuộc chiến do chúng tôi lựa chọn. Đó là cuộc chiến mang tính bắt buộc, bị áp đặt lên chúng tôi” - ông nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng khẳng định Tehran “kiên định duy trì các mối quan hệ tốt đẹp và hữu nghị” với các quốc gia trong khu vực, dù nhiều nước trong số này đã bị tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công kể từ khi chiến sự bùng phát.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Iran có “quyền tự vệ” nếu lãnh thổ của các nước khác bị sử dụng làm bàn đạp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

“Hành động phòng vệ của chúng tôi không thể bị diễn giải là hành động thù địch đối với bất kỳ quốc gia nào trong số đó” - ông Baghaei nói.

Trước các thông tin cho rằng đạn dược của Iran đã được phóng về phía Thổ Nhĩ Kỳ, CH Cyprus và Azerbaijan trong tuần qua, ông Baghaei khẳng định “không có cuộc tấn công nào được phát động từ lãnh thổ Iran” nhằm vào các nước này.

Ông cũng cho rằng một số vụ tấn công được báo cáo có thể đã bị “dàn dựng”.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng kẻ thù có thể dàn dựng một số vụ tấn công nhằm chia rẽ chúng tôi với các quốc gia khác” - ông Baghaei cảnh báo.

Mỹ và các bên liên quan chưa lên tiếng về các thông tin trên.