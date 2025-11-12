Khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11/2025 09:43

(PLO)- Tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (phường Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức khai mạc các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12-11 (1936 - 2025) và kích cầu du lịch quý IV-2025.

Tới dự sự kiện có các ông: Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh (TKV); lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, công nhân lao động, nhân dân trên địa bàn…

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than và kích cầu Du lịch quý IV sẽ được diễn ra từ ngày 10 đến 16-11.

Theo đó, chương trình gồm chuỗi các hoạt động diễn ra từ ngày 10 đến 16-11 như: Không gian giới thiệu thành tựu, công nghệ phát triển ngành công nghiệp sản xuất Than và không gian giới thiệu thành tựu Quốc phòng - An ninh; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; Triển lãm đặc sản Vùng miền Sắc Thu Quảng Ninh năm 2025 - không gian quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu các vùng miền Bắc - Trung - Nam trên cả nước; Tuần phim đặc biệt chào mừng 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than và kích cầu Du lịch quý IV-2025; Chương trình nghệ thuật (Concert) “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” diễn ra vào tối 12-11.

Trong đó, không gian giới thiệu thành tựu, công nghệ phát triển ngành công nghiệp sản xuất Than gồm công nghệ sản xuất, các thiết bị khai thác, đào lò trong sản xuất than lộ thiên và hầm lò…

Sự kiện lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của giai cấp công nhân mỏ, truyền thống ngành Than nói riêng và của cả dân tộc nói chung; truyền thống tốt đẹp và các giá trị đặc trưng văn hóa, con người Quảng Ninh; tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng ngành Than ngày càng phát triển, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.