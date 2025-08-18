Khai mạc triển lãm tại 'địa chỉ đỏ' 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập 18/08/2025 11:40

(PLO)- Trong căn phòng nhỏ tầng hai ở số 48 Hàng Ngang, TP Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn Độc lập – bản “thiên cổ hùng văn” khẳng định quyền tự do, độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Sáng 18-8, tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức lễ gắn biển công trình và khai mạc trưng bày triển lãm.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1979, công trình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, trở thành “địa chỉ đỏ” giữa lòng Thủ đô.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng…

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang. Ảnh: VT

Về phía Hà Nội có Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành, gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, trong những ngày Cách mạng Tháng Tám 1945, ngôi nhà 48 Hàng Ngang từng là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, nhiều chủ trương lớn về đối nội, đối ngoại, tổ chức chính quyền lâm thời và lễ Độc lập đã được quyết định. Đặc biệt, trong căn phòng nhỏ tầng hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn Độc lập – “thiên cổ hùng văn” khẳng định quyền tự do, độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

“Hoạt động hôm nay không chỉ là tri ân quá khứ mà còn để truyền lửa cho thế hệ trẻ – những người sẽ viết tiếp hành trình xây dựng một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng”, bà Hương nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham quan, nghe thuyết minh về trưng bày triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang. Ảnh: VT

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã cắt băng khai mạc triển lãm, mở biển công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Triển lãm được thiết kế thành ba chủ đề chính: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ; Bối cảnh lịch sử và sự cần thiết ra đời của Tuyên ngôn Độc lập; Ý nghĩa Tuyên ngôn Độc lập và hành trình bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Không gian được tái hiện bằng công nghệ Mapping, thực tế ảo VR, hologram… kết hợp với tư liệu phong phú, giúp người xem hình dung lại Hà Nội năm 1945, không khí sục sôi của Cách mạng Tháng Tám và khoảnh khắc lịch sử ngày 2-9.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang.