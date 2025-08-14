Cụ ông 96 tuổi kể lại thời khắc chứng kiến và lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 14/08/2025 14:28

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các thế hệ cán bộ lão thành, người có công và nhân dân Thủ đô, cùng chung sức xây dựng Hà Nội và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sáng 14-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu và nguyên lãnh đạo TP các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Buổi gặp mặt diễn ra tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô, với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP Hà Nội qua các thời kỳ cùng hơn 400 đại biểu là cán bộ lão thành, bà mẹ Việt Nam anh hùng, chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu và người có công tiêu biểu.

Trang sử vàng Cách mạng Tháng Tám

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tài, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), xúc động nhớ lại những ngày tháng trước cách mạng, khi nạn đói năm 1945 cướp đi sinh mạng 2 triệu người dân. Khẩu hiệu “phá kho thóc Nhật, cứu đói cho nhân dân” của Việt Minh đã thôi thúc hàng triệu người đứng lên.

Ông Nguyễn Hữu Tài, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam). Ảnh: VŨ ĐIỆP

Ông Tài may mắn có mặt tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945, khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. “Giữa rừng cờ hoa rực rỡ, cả biển người im phăng phắc lắng nghe từng lời của Bác. Khoảnh khắc ấy không bao giờ phai trong ký ức tôi” – ông nói.

Sau cách mạng, ông tiếp tục tham gia kháng chiến chống Pháp, rồi chiến đấu ở chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

“Là cán bộ tiền khởi nghĩa, năm nay tôi 96 tuổi. Cả cuộc đời trong quân ngũ, tôi luôn tâm niệm phải đấu tranh, giành độc lập cho Tổ quốc, giành tự do cho Nhân dân. Tôi tự hào vì đã đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho cuộc cách mạng thần kỳ của dân tộc, trong công cuộc giải phóng đất nước và tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức xây dựng Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới” - ông Tài chia sẻ.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vũ Điệp

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Phùng Hữu Phú khẳng định cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19-8-1945 là đòn quyết định làm tê liệt bộ máy cai trị của phát xít Nhật và tay sai, mở đường cho thắng lợi trên phạm vi cả nước.

“Mỗi thành tựu, mỗi công trình, mỗi tấc đất của Thủ đô trong 80 năm qua đều thấm đẫm công sức của hàng triệu người dân. Điều đó nhắc nhở chúng ta phải biết yêu hơn, tự hào hơn và sống có trách nhiệm hơn với Hà Nội” - ông Phú nhấn mạnh.

Quyết tâm xây dựng Thủ đô phồn vinh, hạnh phúc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định thắng lợi Cách mạng Tháng Tám là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

Bà nhấn mạnh đây là minh chứng sống động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam mà Hà Nội vinh dự là nơi khởi nguồn và tạo tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.

Điểm lại truyền thống đấu tranh anh hùng của Hà Nội, Bí thư Thành ủy nhắc đến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khi từ năm 1965-1975, Thủ đô đã có hơn 8,6 vạn thanh niên lên đường chi viện chiến trường miền Nam.

Các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ”… đã trở thành biểu tượng của tinh thần Hà Nội. Đặc biệt, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972 đã ghi dấu Hà Nội như “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: VŨ ĐIỆP

Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu, sản xuất, chi viện tiền tuyến, Hà Nội đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, danh hiệu “Thủ đô anh hùng” và “Thành phố vì hòa bình” do UNESCO phong tặng.

Đáng chú ý, năm 2024, GRDP Hà Nội tăng 6,52%, thu ngân sách lần đầu đạt 513.000 tỉ đồng – cao nhất cả nước. Sáu tháng đầu năm 2025, GRDP tăng 7,63%, thu ngân sách đạt 392.200 tỉ đồng, chiếm khoảng 29,4% tổng thu quốc gia.

Hà Nội đang đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; phát triển công nghiệp văn hóa; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Công tác quốc phòng – an ninh được đảm bảo, các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức an toàn, hiệu quả.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô 2024 và các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xứng tầm sánh vai cùng các thủ đô tiên tiến trên thế giới.

Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các thế hệ cán bộ lão thành, người có công và nhân dân Thủ đô, để cùng chung sức xây dựng Hà Nội và đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.