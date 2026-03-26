Khai trừ Đảng nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Huế 26/03/2026 19:51

​Ngày 26-3, Thành ủy Huế phát đi thông cáo báo chí cho biết, ngày 25-3, Ban Thường vụ Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức họp định kỳ tháng 3-2026 do ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì.

​Tại kỳ họp này, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Nhơn Vượng - Đảng viên Chi bộ 4 Trường An, Đảng bộ phường Thuận Hóa, TP Huế.

Ông Vượng nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp TP, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng VKSND TP, nguyên Bí thư Đảng ủy VKSND TP, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Huế.

​Trong thời gian giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là VKSND TP Huế), ông Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Vượng đã bị Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

​Vi phạm của ông Vượng đã làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, không còn đủ tư cách đảng viên, đến mức phải thi hành kỷ luật.

​Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Vượng bằng hình thức Khai trừ.​