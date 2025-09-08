Khánh Hòa: 1 trại heo 'khủng' không phép, hoạt động bất chấp pháp luật 08/09/2025 06:01

(PLO)- Trại heo xây dựng không phép trên đất rừng ở xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa tồn tại, hoạt động bất chấp pháp luật, xả thải chưa xử lý trực tiếp ra môi trường.

Ngày 5-9, bà Lê Thị Mỹ Linh, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận việc một trại nuôi heo không phép rộng hàng chục ngàn m2 vẫn đang tồn tại ở thôn Tân Phong và thôn Đồng Xuân, xã Hòa Trí.

Dân khốn khổ vì ô nhiễm từ trại heo

Theo bà Linh, trại heo trên là của ông Lê Văn Dũng (54 tuổi, ngụ phường Nha Trang, Khánh Hòa). Do quá nhiều công việc sau khi thành lập xã mới, chính quyền địa phương chưa giải quyết dứt điểm sai phạm tại trại heo không phép này.

Trại heo không phép rộng gần 6.000 m﻿2 xây dựng trên đất rừng ở xã Hòa Trí. Ảnh: HUỲNH HẢI

“Đầu tháng 8-2025, UBND xã Hòa Trí đã giao Phòng Kinh tế lập đoàn công tác đi kiểm tra thực tế trại heo không phép này. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra đoàn không gặp được chủ cơ sở là ông Lê Văn Dũng cũng như chưa kiểm tra bên trong”- bà Linh thông tin.

Từ phản ánh của bạn đọc, PV đến ghi nhận thực tế tại khu vực thôn Tân Phong và thôn Đồng Xuân. Khi còn cách trại nuôi heo khoảng 2 km, mùi hôi thối nồng nặc đã bao trùm, dọc đường đi là dòng nước đen ngòm, đặc quánh mà theo người dân địa phương là từ trại heo xả ra.

Trại chăn nuôi heo của ông Lê Văn Dũng được xây dựng hiện đại với hai khu vực chính nằm trên một quả đồi, sâu trong dãy núi. Thời điểm PV có mặt, trang trại có nhiều nhân công bên trong, có bảo vệ gác cổng và đang diễn ra các hoạt động sản xuất.

Theo ông P (ngụ thôn Tân Phong), người dân địa phương này nhiều năm nay rất khổ sở với mùi hôi thối, nước thải chảy ra từ trại heo trên đỉnh đồi.

“Mỗi khi đến mùa mưa, nước thải đen ngòm, đặc quánh chảy lênh láng; còn mùa khô thì mùi hôi nồng nặc bao trùm khắp nơi. Chúng tôi đã cắn răng chịu đựng tình cảnh này nhiều năm nay. Khổ sở vô cùng!”- ông P bức xúc.

Theo nhiều người dân địa phương, nước thải chảy ra từ trại heo kéo dài hơn 2 km, khiến môi trường ô nhiễm trầm trọng. “Nước thải có màu đen, rất hôi thối chảy từ trại heo ra thẳng khu vực Dồng Sặc là hồ chứa nước phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân chúng tôi. Từ khi trại heo xả thải, cá ở Dồng Sặc chết liên tục”- một người dân ở thôn Tân Phong phản ánh.

Những hồ chứa nước thải của trại heo xả trực tiếp ra môi trường. Ảnh: HUỲNH HẢI

Theo UBND xã Hòa Trí, năm 2023, trại nuôi heo Lê Gia 1 của ông Lê Văn Dũng được xây dựng trên sáu thửa đất thuộc hai xã Ninh Thân, Ninh Thượng cũ. Cả sáu thửa đất này đều là đất rừng sản xuất, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng xác định ông Lê Văn Dũng đã san ủi, xây dựng chuồng trại, làm nhà kho, nơi ở cho công nhân, một giếng khoan, hồ chứa nước; đào ba ao chứa nước thải diện tích 850- 1.000 m2, dựng một trạm biến thế điện, đào một ao chứa nước mưa diện tích khoảng 1.500 m2... cùng một số công trình khác. Tổng cộng diện tích trang trại chăn nuôi heo Lê Gia một rộng gần 6.000 m2.

Chúng tôi đã cố gắng liên hệ nhiều lần qua điện thoại với ông Lê Văn Dũng để nghe ông phản hồi thông tin bạn đọc phản ánh, tuy nhiên ông Dũng không bắt máy.

Bất chấp pháp luật

Theo bà Lê Thị Mỹ Linh, trại nuôi heo Lê Gia 1 của ông Lê Văn Dũng được xây dựng từ năm 2023. Tuy nhiên, ông Dũng không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về sử dụng đất, bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi.

Ngày 4-12-2023, UBND thị xã Ninh Hòa (cũ) quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Văn Dũng 20 triệu đồng về hành vi sử dụng đất rừng sản xuất vào mục đích khác khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, chính quyền địa phương buộc ông Dũng phải tháo dỡ trại heo xây dựng không phép, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất.

Ngày 22-12-2023, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định xử phạt ông Lê Văn Dũng 120 triệu đồng về hành vi chăn nuôi heo mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

Trong quyết định xử phạt của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu ông Dũng nuôi 3.000 con heo nhưng không có giấy phép môi trường.

Cũng theo bà Linh, đầu tháng 3-2025, UBND xã Ninh Thân (cũ) có tiếp nhận phản ảnh của người dân thôn Tân Phong việc trại nuôi heo Lê Gia 1 của ông Lê Văn Dũng xả nước thải ra suối, chảy ra giồng Sặc gây ô nhiễm môi trường.

Sau đó, UBND xã Ninh Thân kiểm tra, phát hiện trại heo của ông Dũng xả thải chưa xử lý từ hồ chứa của trại heo trực tiếp ra môi trường đúng như người dân phản ánh.

Dù có nhiều sai phạm, bị xử phạt, bị buộc tháo dỡ nhưng trại heo không phép vẫn tồn tại nhiều năm qua, người dân gánh chịu hậu quả về môi trường. Ảnh: HUỲNH HẢI

Theo bà Linh, dù đã có nhiều quyết định xử phạt từ cấp địa phương đến UBND tỉnh, bị buộc tháo dỡ, khắc phục hậu quả nhưng đến nay trại nuôi heo Lê Gia 1 của ông Lê Văn Dũng vẫn tồn tại và đang hoạt động. Chủ cơ sở vẫn chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của UBND thị xã Ninh Hòa cũ và của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể là chưa chấm dứt việc chăn nuôi heo không phép tại vị trí này, chưa di dời trại chăn nuôi heo đến địa điểm phù hợp với quy hoạch phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp thẩm quyền cho phép; chưa tháo dỡ các công trình, hạ tầng trên đất trả lại hiện trạng ban đầu của đất.

PV nêu câu hỏi vì sao trại heo không phép của ông Lê Văn Dũng vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động, bất chấp pháp luật như vậy thì bà Linh cho rằng UBND xã Hòa Trí mới thành lập nên chưa nắm hết các vấn đề tại trại heo của ông Lê Văn Dũng.

“Công việc của xã mới quá nhiều mà nhân sự cho công việc này lại thiếu nên chúng tôi chưa nắm hết các vấn đề. Tuy nhiên, lãnh đạo xã đã giao Phòng Kinh tế kiểm tra thực tế để có phương án xử lý”- bà Linh nói.