Vụ trại heo không phép trên núi ở Khánh Hòa: Yêu cầu thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt 25/03/2026 15:08

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa giao địa phương tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt hành chính đối với trại heo không phép gần khu dân cư, báo cáo về tỉnh trước ngày 5-4.

Ngày 25-3, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký văn bản yêu cầu UBND xã Hòa Trí khẩn trương tổ chức triển khai xử lý các vi phạm hành chính đối với trại heo của ông Lê Văn Dũng.

Cưỡng chế xử lý nếu chủ trại heo không chấp hành

Trước đó, ngày 26-2, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản đến ông Lê Văn Dũng yêu cầu chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã quá hạn.

Trại heo Lê Gia 1 của ông Dũng xây trên đất rừng. Ảnh: H.H

Theo đó, ngày 17-10-2025, giám đốc Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Lê Văn Dũng số tiền 115 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên. Tuy nhiên, đã quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày ông Dũng nhận quyết định xử phạt nhưng cơ quan này vẫn chưa nhận được biên lai nộp phạt.

Do đó, Sở NN&MT đề nghị ông Dũng nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Trường hợp ông Dũng không tự nguyện chấp hành sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Ngoài quyết định xử phạt của giám đốc Sở NN&MT, ông Dũng còn bị Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cũ đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất rừng sản xuất vào mục đích khác khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với số tiền là 15 triệu đồng.

Đồng thời, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Dũng 160 triệu đồng. Cùng với đó, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chấm dứt ngay hành vi trên và di dời trại heo đến địa điểm phù hợp với quy hoạch phân vùng môi trường trong vòng sáu tháng.

Trong văn bản vừa ban hành, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND xã Hòa Trí chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét tổ chức triển khai thực hiện yêu cầu chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Sở NN&MT đối với ông Dũng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý xã Hòa Trí kiểm tra, xử lý và triển khai việc cưỡng chế thi hành hai quyết định xử phạt của chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa và chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo kết quả về cho tỉnh trước ngày 5-4.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xã Hòa Trí báo cáo việc thực hiện các quyết định xử phạt đối với trại heo của ông Dũng trước ngày 5-4. Ảnh: H.H

Tỉnh cũng giao Sở NN&MT theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND xã Hòa Trí và ông Dũng đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh - nhất là các cơ sở không bảo đảm điều kiện về chăn nuôi, môi trường, đất đai và các quy định pháp lý liên quan - nhằm kịp thời xử lý, buộc khắc phục hoặc đình chỉ theo thẩm quyền, đúng quy định.

Trại heo nằm trên núi có nhiều vi phạm

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh các vi phạm của ông Dũng đối với việc xây dựng hai trại heo ở xã Hòa Trí. Theo Sở NN&MT, hai trại nuôi heo của ông Dũng gồm trại heo Lê Gia 1 và trại heo giống Việt Nam đều có các vi phạm về môi trường, đất đai và xây dựng.

Trại heo này bị yêu cầu tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: H.H

Trong đó, trại heo Lê Gia 1 có tám dãy nhà chăn nuôi khép kín được xây dựng trên khu đất hơn 10 ha và hoạt động từ năm 2022. Theo Sở NN&MT, khu vực xây dựng trại Lê Gia 1 có hơn 2,7 ha quy hoạch đất rừng sản xuất. Diện tích còn lại không có hồ sơ ranh giới cụ thể nên không có có sở xác định chính xác diện tích thuộc quy hoạch 3 loại rừng.

Bên cạnh đó, trại heo Lê Gia 1 hoạt động khi không có giấy phép môi trường. Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy tổng Coliform (vi khuẩn) vượt hơn 10 lần cho phép.

Năm 2023, trại heo này bị xử phạt và yêu cầu chấm dứt ngay hành vi trên và di dời trại heo này đến địa điểm phù hợp với quy hoạch phân vùng môi trường trong vòng sáu tháng. Ông Dũng chỉ chấp hành nộp phạt số tiền trên, còn việc chấm dứt xả thải vượt chuẩn và di dời thì chưa thực hiện.

Đối với trại heo giống Việt Nam, Sở NN&MT xác định trang trại có diện tích xây dựng hơn 15.000 m2 tại một phần thửa đất số 237 là đất rừng sản xuất được quy hoạch đất nông nghiệp khác theo quyết định năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, đến ngày 17-6-2025, toàn bộ khu vực trên được điều chỉnh quy hoạch là đất rừng sản xuất.

Trại heo giống Việt Nam xây ở lưng chừng núi. Ảnh: H.H

Qua kiểm tra thực tế, hiện trạng công trình không đúng với bản vẽ thiết kế do chủ đầu tư cung cấp, công trình thuộc đối tượng cấp phép xây dựng theo quy định. Chủ đầu tư còn đào các hồ nước có hệ thống kè nổi đắp bằng đất xuất hiện nhiều đường nứt, kết cấu đất yếu chưa đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước thải, đặc biệt là khi có mưa lớn dễ gây xói lở, vỡ bờ ao.

Kết quả phân tích mẫu nước thải tại bể chứa sau xử lý của trại heo này cho thấy có năm thông số vượt giới hạn cho phép, trong đó tổng Coliform vượt 7.000 lần.