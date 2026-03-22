Mua nhà không đăng ký lại định mức nước, 10 năm sau bị truy thu hơn 25 triệu đồng 22/03/2026 07:14

(PLO)- Một gia đình nhận chuyển nhượng nhà từ năm 2016, nhưng không sang tên đồng hồ và không đăng ký lại định mức nên bị truy thu hơn 25 triệu tiền nước.

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, khi nhận chuyển giao bất động sản, khách hàng sử dụng nước tiếp theo phải đăng ký và ký kết lại hợp đồng cung cấp - sử dụng nước với đơn vị cấp nước.

Tuy nhiên, nhiều người dân không nắm quy định này, vẫn tiếp tục sử dụng hợp đồng nước của "người tiền nhiệm", dẫn đến bị truy thu tiền nước sau nhiều năm mua nhà.

Khi mua bán nhà, chủ hộ mới phải thực hiện việc đăng ký lại định mức nước. Ảnh minh họa. NGUYỄN CHÍNH

Bất ngờ khi nhận thông báo truy thu

Bà N.H.Y mua nhà tại phường Tân Sơn Nhất (phường 5, quận Tân Bình cũ) từ năm 2016 và sinh sống ổn định đến nay. Hàng tháng, nhân viên công ty cấp nước vẫn đến ghi chỉ số và thu tiền nước đều đặn.

Đến khoảng tháng 3-2025, công ty cắt định mức nước của tất cả các hộ trong khu vực. Khi thấy hóa đơn tăng cao, bà liên hệ tổng đài và được hướng dẫn lên đăng ký lại. Khi bà đem giấy tờ nhà và giấy tờ tùy thân của mọi người trong gia đình lên đăng ký lại định mức nước thì được nhân viên Công ty cho biết sẽ bị truy thu tiền nước vì trước đây đã sử dụng định mức không đúng thực tế.

Bà được hướng dẫn ký tên vào biên bản và ra về. Sau đó, bà nhận thông báo bị truy thu tiền nước từ năm 2016 đến kỳ 2-2025 với số tiền hơn 25 triệu đồng. Gia đình bà quá bất ngờ vì số tiền bị truy thu quá lớn.

Bà Y. cho biết gia đình không nắm quy định phải đăng ký lại định mức khi mua nhà. Suốt 10 năm ở đây, bà không thấy ai hướng dẫn hay thông báo về việc thay đổi định mức nước, đổi tên chủ mới. Nếu được nhắc nhở, gia đình đã hợp tác thực hiện vì thực tế nhà có 7 nhân khẩu, trong khi định mức từ chủ cũ chỉ có 4 người. Hiện nay, sau khi đăng ký lại định mức thì nhà bà được hưởng định mức 28m³/kỳ.

Gia đình bà Y. bất ngờ trước khoản tiền 25 triệu tiền nước bị truy thu. Ảnh: NC

Đăng ký lại định mức nước là trách nhiệm của người dân

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa cho biết từ năm 1996 đến nay, TP.HCM áp dụng định mức nước theo nhân khẩu là 4m³/tháng. Đây là chính sách an sinh xã hội giúp người dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, định mức này phải do khách hàng chủ động đăng ký và có hiệu lực từ kỳ hóa đơn gần nhất sau khi lập thủ tục.

Trường hợp không đăng ký đúng quy định, khách hàng sẽ không được áp dụng định mức nước. Công ty phải thu hồi số tiền khách hàng đã hưởng trợ giá không đúng đối tượng để nộp lại ngân sách.

Tại mặt sau hóa đơn, công ty luôn lưu ý khách hàng liên hệ điều chỉnh khi có thay đổi nhân khẩu hoặc mục đích sử dụng. Từ tháng 4-2022, đơn vị đã nhiều lần thông báo việc bổ sung số định danh để điều chỉnh định mức nước qua website, cổng thông tin và Zalo. Công ty cũng phối hợp với địa phương phát tờ rơi, mẫu kê khai đến từng nhà và duy trì thông tin trên giấy báo tiền nước hàng kỳ.

Về thắc mắc của khách hàng vì sao công ty không ra thông báo hay nhắc nhở gia đình sang tên đồng hồ nước và đăng ký lại định mức, đơn vị này cho biết chỉ lưu ý chung. Công ty không thể đến từng nhà nhắc nhở vì không phải cơ quan có trách nhiệm quản lý hành chính để biết hộ nào cần thay đổi.

Về trường hợp bà N.H.Y (đại diện cho chủ sở hữu), qua kiểm tra, gia đình bà Y. nhận chuyển nhượng nhà từ năm 2016, nhưng không sang tên đồng hồ và không đăng ký lại định mức. Việc sử dụng định mức 16 m³/kỳ của chủ cũ để hưởng giá sinh hoạt là không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách. Công ty đã lập biên bản tiếp xúc vào ngày 18-3-2025.

Do đó, công ty yêu cầu khách hàng thanh toán bổ sung phần chênh lệch từ kỳ 7-2016 đến kỳ 2-2025 là 25.602.790 đồng. Công ty khẳng định việc truy thu này là đúng quy định.

"Nếu khách hàng thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vui lòng bổ sung xác nhận của chính quyền địa phương để Công ty có cơ sở xem xét giảm bớt một phần chi phí, tạo điều kiện cho khách hàng hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền.

Công ty cũng khuyến cáo người dân sau khi mua nhà cần chủ động liên hệ công ty cấp nước để sang tên đồng hồ nước và đăng ký lại định mức để được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định", đại điện Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa cho biết.