Khánh Hòa vẫn giữ bảo hộ, chỉ dẫn địa lý nho, thịt cừu Ninh Thuận 14/01/2026 19:46

(PLO)- Khánh Hòa giữ nguyên bảo hộ chứng nhận nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm nổi tiếng nho Ninh Thuận, thịt cừu Ninh Thuận sau sáp nhập tỉnh.

Ngày 14-1, trao đổi với pv PLO, ông Lê Phước Đức, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, cho biết các sản phẩm đặc trưng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý gắn nguồn gốc địa danh vẫn tiếp tục được giữ nguyên và phát triển, dù có sự thay đổi về địa giới hành chính do sáp nhập tỉnh.

Chỉ thay đổi về chủ sở hữu nhãn hiệu

Theo ông Lê Phước Đức, Luật Sở hữu trí tuệ quy định chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Nho Ninh Thuận vẫn được bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Ảnh: T.X

Theo đó, các chỉ dẫn địa lý nho Ninh Thuận, thịt cừu Ninh Thuận đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho chủ sở hữu là UBND tỉnh Ninh Thuận trước đây kèm theo bản đồ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý tương ứng.

Do đó, những sản phẩm có chỉ dẫn địa lý như nho Ninh Thuận, thịt cừu Ninh Thuận đều có danh tiếng, chất lượng và có mức độ nhận diện cao trên thị trường.

“Các chỉ dẫn địa lý của sản phẩm nho Ninh Thuận, thịt cừu Ninh Thuận vẫn giữ nguyên do đã được bảo hộ tên, hình ảnh và đã có danh tiếng trên thị trường”- ông Đức khẳng định.

Thông tin thêm vấn đề này, bà Mỹ Linh, chuyên viên Phòng Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, cho biết trên địa bàn hiện nay có nhiều đối tượng được bảo hộ sở hữu sáng chế, nhãn hiệu, ký hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

Sau khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, các đối tượng trên chịu tác động chủ yếu ở khía cạnh thay đổi chủ sở hữu. Tuy nhiên, các nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý đã được cấp bằng bảo hộ nên được giữ nguyên tên gọi và hình ảnh.

Trước thực tế đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát, xác định lại chủ sở hữu đối với từng đối tượng để trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, ban hành quyết định giao quyền chủ sở hữu và quản lý theo đúng quy định.

Sau đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các chủ sở hữu mới thực hiện xác định bản đồ khu vực địa lý và chỉ dẫn địa lý theo địa giới hành chính mới. Đồng thời rà soát ban hành lại các quy chế quản lý theo quy định.

Thịt cừu Ninh Thuận nổi tiếng trên thị trường. Ảnh: N.T

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục thực hiện đề tài đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nha đam Ninh Thuận bảo đảm tính liên tục, ổn định trong công tác quản lý sở hữu trí tuệ.

Xử lý sao với các sản phẩm không còn địa danh hành chính?

Cũng theo bà Mỹ Linh, việc thay đổi địa giới hành chính cũng đặt ra một số vướng mắc đối với một số sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ chứng nhận nhãn hiệu do các UBND cấp huyện làm chủ sở hữu.

Sầu riêng Khánh Sơn được đăng ký giấy chứng nhận nhãn hiệu.

Cụ thể, các sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn cơm vàng hạt lép, xoài Cam Lâm, trái cây Ninh Sơn đặc sản Ninh Thuận. Các sản phẩm này có phạm vi địa giới trải dài nhiều xã thuộc cấp huyện đã giải thể.

Để giải quyết những vướng mắc trên, đồng thời thực hiện hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề xuất phương án giao cho một xã làm chủ sở hữu nhãn hiệu, các xã còn lại thực hiện phối hợp theo quy chế chung.

“Hiện Sở Khoa học và Công nghệ đang chờ các địa phương thống nhất phương án. Trên cơ sở thống nhất của các xã, chúng tôi sẽ xây dựng phương án tổng thể cho toàn bộ các thay đổi liên quan đến chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định”- bà Mỹ Linh thông tin.