Khởi động cuộc thi về Fintech cho sinh viên ở địa điểm ‘có 1 không 2’ 22/05/2025 15:16

Sáng 22-5, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã diễn ra Lễ khai mạc cuộc thi Attacker 2025: "Are you an innovator? We’re your investors”.

Cuộc thi do Trường ĐH Kinh tế - Luật, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG), Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) đồng tổ chức, cùng sự tham gia của nhiều trường ĐH trong và ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đây là cuộc thi học thuật quy mô toàn quốc dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) và đổi mới sáng tạo. Đến nay, đã có khoảng 1.200 tài khoản đăng ký tham dự cuộc thi.

Theo ban tổ chức, sáu chủ đề thí sinh có thể tham gia là ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và kinh tế; công nghệ nhận dạng sinh trắc học; tự động hóa trong chấm điểm tín dụng và cho vay; ứng dụng Blockchain trong tài chính và quản lý rủi ro; đổi mới tư duy & khởi nghiệp công nghệ; luật pháp, đạo đức, quyền riêng tư và tác động xã hội.

Đáng chú ý, cuộc thi về Fintech này được khởi động tại một địa điểm đặc biệt là ở con đường mang tên “công nghệ tài chính” trong khuôn viên trường. Đây cũng là một trong những lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu nổi bật của trường hiện nay.

Sinh viên đặt câu hỏi với ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: THU TRANG

Phát biểu và thông tin rõ thêm về cuộc thi tại buổi khai mạc, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, nhấn mạnh sự phát triển của fintech đã định hình tương lai phát triển của ngành dịch vụ tài chính, bao gồm giao dịch số, dịch vụ số và tài sản số. Cùng với đó, TP.HCM đang có kế hoạch xây dựng TP thành trung tâm tài chính quốc tế, trong đó xác định Fintech là một trong bốn trụ cột quan trọng.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh phát biểu tại khai mạc

PGS.TS Gia Khánh cho biết, năm 2024, với mong muốn có đóng góp thiết thực cho tiến trình xây dựng trung tâm tài chính tại TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức sự kiện thường niên về con đường Fintech (Fintech road) và tên “công nghệ tài chính” đã được đặt tên cho đường nội bộ trong khuôn viên trường. Đây là con đường đầu tiên mang tên Fintech trong hệ thống đại học ở Việt Nam và đã xuất hiện trên ứng dụng bản đồ.

Theo PGS.TS Khánh, năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức chuỗi sự kiện về Fintech với nhiều hoạt động khác nhau và cuộc thi ATTACKER 2025 là hoạt động đầu tiên. Cuộc thi hướng đến tạo sân chơi, môi trường không chỉ học thuật thuần túy, hàn lâm mà đòi hỏi người tham gia có khả năng sáng tạo, tinh thần dấn thân, khả năng tổ chức và tư duy chiến lược. Từ đó mềm hóa kiến thức khoa học để ứng dụng vào thực tiễn, đóng góp vào việc tìm ra nhân lực có chất lượng cao, phục vụ cho tiến trình xây dựng hệ sinh thái tài chính nói riêng và trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM nói chung.

Đông sinh viên có mặt và chụp hình cùng ban tổ chức tại lễ khai mạc. Ảnh: THU TRANG