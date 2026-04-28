Khởi tố 11 thanh thiếu niên chạy xe máy gây náo loạn đường phố 28/04/2026 22:02

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị điều khiển xe máy, mang theo hung khí khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố bị can 11 thanh thiếu niên trong vụ gây rối trật tự công cộng ở phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.

Theo thông tin ban đầu, đêm 18-4 và rạng sáng 19-4, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe lạng lách, sử dụng hung khí gây náo loạn tại khu vực phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.

5 thanh thiếu niên bị bắt tạm giam. Ảnh: CA.

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra xác định có 21 người tham gia vào vụ việc.

Công an xác định có 21 người liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng này. Ảnh: CA.

Trong số 11 bị can, có sáu bị can bị bắt tạm giam; còn lại người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi được giao cho người đại diện hợp pháp theo dõi, quản lý.

Ngoài ra, 10 thiếu niên liên quan nhưng chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan điều tra lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.