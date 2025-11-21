Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính 21/11/2025 18:48

(PLO)- Bộ Nội vụ cho hay hồ sơ dự thảo nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính không có phụ lục kèm theo danh sách sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố như các trang mạng xã hội đang lan truyền.

Ngày 21-11, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long có văn bản gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí.

Văn bản nêu thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin sai lệch, không chính xác liên quan việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, cả nước sẽ sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố. Thông tin này khiến nhiều người dân và cán bộ, công chức hoang mang.

Bộ Nội vụ cho hay Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tấn, báo chí định hướng thông tin đúng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thông tin nêu trên, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

Bộ Nội vụ nêu rõ thời gian qua, nước ta đã tiến hành cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Chủ trương lớn này đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, bàn bạc thấu đáo nhiều khía cạnh và thống nhất cao trước khi triển khai thực hiện.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 không chỉ sắp xếp về tổ chức, bộ máy, cán bộ mà còn phân cấp về thẩm quyền, bố trí lại đơn vị hành chính, phân bổ về nguồn lực, tạo không gian phát triển.

Mục tiêu là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ ngày 1-7-2025, nước ta có 34 tỉnh, thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã) đã chính thức vận hành ở tất cả các địa phương.

“Hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn”- văn bản của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Cũng theo Bộ Nội vụ, ngày 16-6-2025, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương với các quy định mới về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Để triển khai thi hành luật, Bộ Nội vụ được giao xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn luật. Trong số này có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (thay thế nghị quyết 1211/2016), nghị định của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính và nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính (thay thế nghị định 54/2018).

Tại văn bản nói trên, Bộ Nội vụ cho hay hồ sơ dự thảo nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định không có phụ lục kèm theo danh sách sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố như các trang mạng xã hội đang lan truyền.

Việc xây dựng các văn bản nêu trên để triển khai các quy định mới của luật khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời kịp thời thay thế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đơn vị hành chính đã không còn phù hợp với thực trạng đơn vị hành chính các cấp sau sắp xếp năm 2025 và yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả quản trị chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân.

Bộ Nội vụ khẳng định việc xây dựng các quy định nêu trên không phải nhằm mục đích tiếp tục sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp như thông tin sai lệch lan truyền trên các mạng xã hội trong thời gian gần đây.