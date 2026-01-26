Không được dùng trang phục bác sĩ trong quảng cáo mỹ phẩm 26/01/2026 12:10

(PLO)- Khi quảng cáo mỹ phẩm không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác.

Nghị định 342/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-2-2026.

Một trong những quy định nổi bật là việc cấm sử dụng hình ảnh, trang phục bác sĩ trong quảng cáo nhằm ngăn chặn tình trạng “thổi phồng” công dụng sản phẩm, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Ảnh minh hoạ AI.

Theo Điều 4 Nghị định 342/2025, quảng cáo mỹ phẩm phải có các thông tin bắt buộc sau: Tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng của mỹ phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Trường hợp tên mỹ phẩm đã bao gồm các thông tin về tính năng, công dụng thì không phải thể hiện nội dung này trong sản phẩm quảng cáo.

Nội dung quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc, phải phù hợp với bản chất, phân loại và tính năng, công dụng đã được công bố.

Với quảng cáo trên báo nói, báo hình, các thông tin về tên, tính năng, công dụng và cảnh báo phải được đọc rõ ràng theo quy định của các hiệp định quốc tế; riêng quảng cáo trên báo hình dưới 30 giây được phép không đọc cảnh báo nhưng vẫn phải thể hiện bằng chữ, bảo đảm người tiếp nhận có đủ thông tin.

Khoản 4 Điều 4 Nghị định 342/2025 quy định: Khi quảng cáo mỹ phẩm không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác.

Đối với quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, nội dung bắt buộc phải có tên hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia đình và y tế; Tính năng, công dụng; tên, địa chỉ chủ sở hữu số đăng ký lưu hành; Khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”.

Ngoài ra, quảng cáo còn phải thể hiện rõ các thông tin cảnh báo về đặc tính nguy hiểm, độc hại của hóa chất và chỉ dẫn phòng ngừa tác hại đối với sản phẩm, hàng hóa có chứa hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm.

Điều 8 Nghị định 342/2025 quy định quảng cáo thiết bị y tế phải nêu rõ tên thiết bị, mục đích sử dụng; tên, địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành hoặc cơ sở nhập khẩu (đối với trường hợp thiết bị y tế phải cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu); tên, địa chỉ của cơ sở thực hiện quảng cáo (đối với trường hợp thiết bị y tế không phải cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu).

Đồng thời, cung cấp các cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng và điều kiện bảo quản (nếu có).

Tương tự mỹ phẩm, quảng cáo thiết bị y tế trên báo nói, báo hình phải đọc hoặc thể hiện rõ các nội dung bắt buộc và không được sử dụng hình ảnh, thông tin của đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ hay nhân viên y tế khác.

Đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Điều 9 yêu cầu phải công khai đầy đủ tên, địa chỉ, số giấy phép hoạt động, thời gian hoạt động của cơ sở; đồng thời nêu rõ phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế phê duyệt.