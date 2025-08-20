Không quân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời trong buổi hợp luyện A80 20/08/2025 17:33

Sáng 20-8, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Viện Kỹ thuật PK-KQ phối hợp cùng các Trung đoàn không quân trực thăng 916, 917, 930 tổ chức nghiệm thu và treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay huấn luyện đội hình 1-3-3-3 chuẩn bị cho đại lễ 2-9.

Đội hình gồm 10 trực thăng loại Mi-8, Mi-17 của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), phối hợp cùng lực lượng từ Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) và Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372).

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bay hợp luyện. Ảnh: VT

Trước giờ cất cánh, trực thăng Mi-171 số hiệu SAR 04 đã thực hiện bay trinh sát khí tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhiệm vụ. Phi đội bay huấn luyện đội hình 1-3-3-3 nghiêm ngặt, như giữ cự ly, độ cao, tốc độ chính xác; phối hợp chặt chẽ với lực lượng mặt đất để căn chỉnh lộ trình bay đồng bộ với đội hình diễu binh dưới mặt đất.

Bên cạnh đó, các tổ bay còn kiểm tra khả năng phối hợp, chất lượng thiết bị kéo cờ và toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

Từ sáng sớm, 10 máy bay trực thăng lần lượt được đưa ra đường băng, gắn cờ Đảng, cờ Tổ quốc cho buổi huấn luyện trên bầu trời Hòa Lạc, Sơn Tây.

Phần trình diễn kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua Lễ đài Quảng trường Ba Đình trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 sẽ mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng của các lực lượng trong và ngoài Quân đội.

Trực thăng treo cờ Đảng tung bay trên bầu trời. Ảnh: VT

Đây là phần trình diễn điểm nhấn, mang đậm ý nghĩa biểu tượng trong đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Tiếng cánh quạt trực thăng xé gió, lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay dưới nền trời trong xanh tháng Tám, tạo nên khung cảnh vừa uy nghiêm, vừa hào hùng.

Theo kế hoạch, sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều khí tài hiện đại sẽ tham gia diễu binh, diễu hành. Phi đội trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc hứa hẹn trở thành điểm nhấn đặc biệt, biểu tượng thiêng liêng của sức mạnh và khát vọng dân tộc Việt Nam; là thông điệp mạnh mẽ, biểu tượng thiêng liêng của tinh thần dân tộc trong ngày Tết độc lập 2-9.

Một số hình ảnh trong buổi bay hợp luyện A80: