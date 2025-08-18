Kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL nêu cao lòng yêu nước 18/08/2025 21:38

(PLO)- Những người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) đã và đang trở thành một lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, lan tỏa bản sắc, giá trị Việt ra thế giới.

Ngày 18-8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn như NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, ca sĩ Hà Myo, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy... cùng các nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực như MC Khánh Vy, Huy NL, Duy Thẩm, Meichan, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Hana Ban Mê…

Mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của mình

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05), cho biết trong kỷ nguyên số, những KOL trên không gian mạng đã và đang trở thành lực lượng đặc biệt góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc giá trị Việt Nam ra thế giới.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, KOL không chỉ là những gương mặt có xu hướng mới, mà còn là những đại sứ số, góp phần quan trọng trong xây dựng Việt Nam và thực hiện “bộ tứ trụ cột” kiến tạo kỷ nguyên mới của quốc gia.

“Đất nước đang thực hiện các bước chuyển mình quan trọng, chính các bạn, những KOL, là nguồn động lực, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số giàu bản sắc, bền vững” - Thiếu tướng Lê Xuân Minh chia sẻ.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VT

Hội nghị không hoa tươi, dành tiền ủng hộ Cuba Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết ban tổ chức quyết định “hội nghị không hoa”. Toàn bộ chi phí dự kiến dành cho việc trang trí hoa tại hội nghị và gửi tặng khách mời dành để ủng hộ nhân dân Cuba theo lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. “Tôi hy vọng lực lượng KOL sẽ tạo ra nhiều giá trị tích cực, nhân văn hơn nữa, dùng sức ảnh hưởng của mình để hướng tới đồng bào mình, cùng Đảng, Nhà nước và toàn xã hội xây dựng đất nước giàu mạnh” - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bày tỏ.

Cũng theo Cục trưởng Cục A05, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo môi trường phát triển lành mạnh cho các KOL, nơi các giá trị “chân, thiện, mỹ” được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Song với những ảnh hưởng lớn, chất lượng cao, mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của mình trong từng phát ngôn, hình ảnh, hành động. Trong khi đó, các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ... cần chung tay định hướng, đồng hành, hỗ trợ cùng kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL nêu cao lòng yêu nước, phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thông quốc gia ngày càng phát triển.

Mong KOL được công nhận là một nghề chính thức

Cũng tại hội nghị, các KOL đã có bài tham luận. Trong đó, MC Trần Khánh Vy chia sẻ về hành trình của bản thân, từ một nhà sáng tạo nội dung nghiệp dư đến khi trở thành người có sức ảnh hưởng.

MC Khánh Vy khẳng định sự bền vững của một KOL không đến từ lượt xem hay lượt thích, mà từ những giá trị hữu ích mà họ mang lại cho cộng đồng. “Nếu chỉ tập trung vào việc kiếm thu nhập, rồi thu nhập đó cũng sẽ dần vơi đi. Vì vậy, hãy tạo ra những nội dung mà bạn thích và có ích cho người khác” - MC Khánh Vy nói.

Trong tham luận của mình, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đưa ra một câu hỏi đầy thách thức: Liệu chúng ta đang theo đuổi giá trị hay theo đuổi những con số? Cô phân tích sự khác biệt giữa cuộc sống thực và cuộc sống trên mạng xã hội, đồng thời đề xuất ba bước để xây dựng giá trị bền vững: Định hình giá trị cốt lõi, sống có trách nhiệm, lan tỏa giá trị, xây dựng uy tín và tín nhiệm. Cô cho rằng khi hai cuộc sống này tương đồng, KOL sẽ trở nên nhất quán và bền vững hơn.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, điều phối tọa đàm

﻿với chủ đề “Niềm tin và kỳ vọng”.

Đại diện cho các nền tảng số, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, chia sẻ về vai trò của nền tảng trong việc đồng hành cùng KOL. Ông dẫn chứng những chiến dịch thành công như lan tỏa văn hóa địa phương hay quảng bá sản phẩm nông nghiệp, cho thấy sức mạnh của cộng đồng KOL khi được định hướng đúng đắn.

Ông cũng bày tỏ mong muốn KOL được công nhận là một nghề chính thức, có khung pháp lý rõ ràng để bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ VH-TT&DL, cho biết Việt Nam đã có những quy định pháp lý đầu tiên để quản lý hoạt động của KOL, như Luật Bảo vệ người tiêu dùng và Luật Quảng cáo. Tuy nhiên, việc tăng cường quản lý và xử lý nghiêm các hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật là cần thiết để định hướng cộng đồng KOL đi đúng hướng.

Bà khuyến nghị các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn KOL để quảng bá, ưu tiên những người đã được xác thực về uy tín và giá trị.