Kim Oanh Land bàn giao Sổ hồng đợt 1 cho cư dân hai dự án Century City và Legacy Central 19/09/2025 10:01

(PLO)- Sáng ngày 12-9, Kim Oanh Land đã tổ chức Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ hồng) đợt 1 cho hàng trăm khách hàng tại hai dự án Century City (Đồng Nai) và Legacy Central (TP.HCM). Sự kiện này một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư trong việc bảo đảm tuyệt đối quyền lợi pháp lý chính đáng cho khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group chia sẻ: “Kim Oanh Land chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý khách hàng. Việc trao tận tay những giấy tờ pháp lý quan trọng nhất này không chỉ là minh chứng cho quyền sở hữu tài sản, mà còn là dịp để chúng tôi khẳng định cam kết luôn đặt lợi ích và sự an tâm của khách hàng lên hàng đầu. Đây cũng chính là nền tảng giúp chúng tôi phát triển vượt bậc, ngay cả trong những giai đoạn thị trường khó khăn”.

Nhân sự kiện, bà Ánh cũng công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành tặng voucher trị giá 2-5% cho các khách hàng của Legacy Central và Century City khi tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm bất động sản khác của Kim Oanh Land (trừ nhà ở xã hội).

Bà Nguyễn Ngọc Ánh và ông Nguyễn Lương Thọ - Phó Tổng Giám đốc Vận hành bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho khách hàng dự án Century City.

Ông Nguyễn Lương Thọ - Phó Tổng Giám đốc Vận hành Kim Oanh Land nhấn mạnh: “Legacy Central và Century City là những dự án tiêu biểu, ghi dấu ấn thành công vang dội của chúng tôi. Sự tin tưởng của khách hàng chính là động lực để Kim Oanh Land không ngừng đổi mới, nỗ lực phát triển những dự án chất lượng cao, góp phần kiến tạo cộng đồng thịnh vượng”.

Khách hàng Cháu Nhộc Liền - cư dân Legacy Central - xúc động chia sẻ: “Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với gia đình tôi khi chính thức cầm trên tay giấy chứng nhận. Kim Oanh Land đã giữ đúng cam kết về tiến độ và pháp lý để hôm nay, chúng tôi được an tâm. Nhờ chính sách bán hàng hợp lý, hỗ trợ tài chính linh hoạt cùng những tiện ích vượt trội của Legacy Central, gia đình tôi mới có cơ hội sở hữu chốn an cư tại vị trí trung tâm, thuận tiện cho cuộc sống và công việc. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn đội ngũ nhân viên Kim Oanh Land đã tư vấn tận tình, luôn lắng nghe khách hàng, giúp chúng tôi thêm vững tin khi chọn Legacy Central làm nơi an cư”.

Hiện nay, Kim Oanh Land đang phục vụ hàng chục ngàn khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Với Ban lãnh đạo công ty, mỗi dự án không chỉ là một công trình xây dựng thông thường mà chứa đựng tâm huyết đầu tư, phát triển để mang đến không gian sống lý tưởng và cơ hội đầu tư giàu tiềm năng cho khách hàng, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại các địa phương. Chính vì thế, Kim Oanh Land thường xuyên chủ động tìm kiếm sự hợp tác đồng hành của các đối tác chuyên nghiệp và cùng chung tầm nhìn để cộng hưởng sức mạnh cũng như giá trị mang đến cho khách hàng và cho thị trường bất động sản.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group chia sẻ tại sự kiện.

Từ khâu quy hoạch, thiết kế, thi công, Kim Oanh Land đều sử dụng những phương pháp, công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn cam kết và sản phẩm trao đến tay khách hàng trong trạng thái hoàn hảo nhất. Không chỉ là không gian sống xanh, đầy đủ tiện ích, giao thông thuận tiện đáp ứng nhu cầu của mọi cư dân, các dự án này còn là tài sản có giá trị gia tăng bền vững mà đội ngũ Kim Oanh Land đã dành rất nhiều tâm huyết kiến tạo.

Trong tương lai, với định hướng trở thành thương hiệu bất động sản kiến tạo chuẩn sống mới tại Việt Nam, Kim Oanh Land cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng tầm chất lượng sản phẩm và dịch vụ tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của đông đảo khách hàng.