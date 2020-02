Bộ trưởng: 'Nông nghiệp tổn thương nhiều nhất vì dịch Corona'

Chiều nay, 3-2, Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị thúc đẩy thương mại, phát triển sản xuất nông sản trước tác động dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (dịch nCoV).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết ngay từ đầu năm 2020, các tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường, mưa đá, xâm nhập mặn ở mức độ nghiêm trọng hơn.



Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị thúc đẩy thương mại, phát triển sản xuất nông sản trước tác động dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (dịch nCoV). Ảnh: AH

Đặc biệt, từ đầu tháng 1-2020 đến nay, diễn biến bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona lây lan nhanh tại Trung Quốc, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân Trung Quốc, tác động đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cạnh đó, điểm dịch cúm gia cầm H5N1 lại bùng phát tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).



"Trước các tác động trên, Đảng và Nhà nước đã có những quyết sách rất sớm, đồng bộ với sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành từ trung ương tới địa phương nhưng dự báo tình hình thiệt hại rất lớn, đặc biệt là kinh tế. Trong đó, ngành nông nghiệp tổn thương lớn nhất" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.



Ngoài lĩnh vực thương mại, các lĩnh vực đầu tư khác cũng chịu nhiều tác động. Đơn cử như những nội dung thương thảo về xuất khẩu chính ngạch sầu riêng, tổ yến... đang đi đến hồi kết thì bị chững lại do ảnh hưởng dịch Corona.



"Trung Quốc đã dự báo riêng ngành du lịch của nước này sẽ bị thiệt hại 155 tỉ USD do dịch Corona, trong khi đó dịch chưa biết lúc nào mới dừng lại. Do đó, chúng ta cần có chương trình cụ thể để bàn giải pháp ứng phó với vấn đề này, nhận dạng cho kỹ tác động trực tiếp của dịch Corona, trước hết là thị trường Trung Quốc đối với nông nghiệp nước ta. Từ đó đề ra nhóm giải pháp tổng thể, trước mắt và lâu dài cho từng nhóm sản phẩm, cùng chung tay vượt qua khó khăn" - ông Cường nhấn mạnh.



Thông tin từ Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, do ảnh hưởng của dịch Corona, tính đến tối 2-2, tại Lạng Sơn đang còn khoảng 175 xe thanh long, loại 20 tấn/xe đang bị ùn tắc, chưa được thông quan.



Trong khi đó, qua rà soát từ nay đến ngày 8-2, tỉnh Long An còn thu hoạch khoảng 21.600 tấn. Đợt tiếp theo từ ngày 8-2 đến 28-2, thu hoạch khoảng 54.000 tấn. Đầu tháng 3-2020, Tiền Giang thu hoạch 10.000 tấn, Bình Thuận khoảng 100.000 tấn...