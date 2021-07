“Đi chợ thay người lao động” Do tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, để giúp người lao động không tập trung mua sắm ở các chợ, giảm nguy cơ lây nhiễm, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn tổ chức chương trình “đi chợ thay người lao động”.

APT tổ chức gian hàng phục vụ người lao động ngay trong công ty Theo đó, công nhân sẽ nhận danh sách các mặt hàng, trong đó có kèm giá cả để lựa chọn. Một bộ phận sẽ chốt số lượng trước 16 giờ, sau đó gửi phòng kinh doanh tổng hợp, đặt hàng. Người phụ trách sẽ chia theo từng đơn, ghi sẵn tên, số tiền và gửi cho công nhân khi tan ca. Ngoài hàng tươi sống, nhà máy còn đặt nước mắm, nước tương, dầu ăn, bột ngọt... Những sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất, người lao động được mua giảm 25%. Bên cạnh đó, phía công ty còn tổ chức gian hàng ngay tại trụ sở để người lao động có thể dễ dàng mua thêm thực phẩm khi cần. Theo chị Trần Thị Ngọc Huyền (công nhân APT): “ Trong thời điểm dịch bệnh, chúng tôi rất ngại đến các chợ do sợ tập trung đông người, việc tổ chức gian hàng ngay ở công ty khiến chúng tôi rất yên tâm, không lo thiếu thực phẩm, giảm khả năng lây lan dịch bệnh”.