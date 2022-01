Khảo sát thị trường cho thấy ở thời điểm này, dịch vụ mua tiền lưu niệm độc, lạ còn khá trầm lắng trong khi dịch vụ đổi tiền lẻ, đổi tiền mới diễn ra khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, phí dịch vụ đổi tiền mới để lì xì trong dịp tết cao chót vót.

Hổ mạ vàng lên ngôi

Năm 2022 là năm con hổ, vì vậy những đồng tiền lì xì lưu niệm gắn với hình ảnh con vật này được rao bán rầm rộ trên chợ mạng. Hiện những đồng tiền Úc, Macau, Hong Kong... loại 2 USD có in hình con hổ được khách hàng tìm mua nhiều nhất.

Đơn cử, đối với cặp tiền xu hình con hổ mạ vàng và bạc của Úc chào bán giá 150.000 đồng/cặp khi khách mua từ một đến dưới năm cặp. Nếu khách mua số lượng từ năm đến dưới 10 cặp giá 140.000 đồng/cặp và từ 10 cặp trở lên giá 130.000 đồng/cặp... So với mọi năm, mức giá này giảm khoảng 30%.

Đáng chú ý, trên một số sàn thương mại điện tử rao bán mỗi cặp xu mạ vàng, bạc của Úc với giá chỉ 40.000-110.000 đồng/cặp. Thậm chí, khách hàng có thể chọn lựa mua riêng đồng xu mạ vàng, bạc hoặc cả cặp xu đựng trong túi vải nhung với giá chỉ khoảng 55.000 đồng/cặp.

Đặc biệt, tiền 2 USD in hình con hổ mạ vàng được được phát hành tại Mỹ nhằm phục vụ nhu cầu lì xì tết âm lịch 2022 của người dân châu Á (không có giá trị lưu thông) được rao bán với giá 150.000 đồng/tờ, mua từ 20 tờ trở lên giảm còn 110.000 đồng/tờ. Tuy nhiên, tại các sàn thương mại điện tử rao bán loại tiền này với giá chỉ 96.000 đồng/tờ.

Dù những đồng tiền này được rao bán rầm rộ nhưng anh Tuấn Hải, chủ một tiệm đổi tiền tại quận Tân Bình, TP.HCM, cho biết: Do nhu cầu của người dân mua tiền lưu niệm năm nay giảm so với những năm trước nên giá tiền độc, lạ cũng giảm nhẹ, trung bình giảm khoảng 10%-30% so với các năm trước. Tuy giảm nhưng những mặt hàng này vẫn đắt gấp hàng chục lần so với các mặt hàng thông thường cùng loại. Lý do đây là những sản phẩm chỉ sản xuất với số lượng giới hạn, tượng trưng cho may mắn nên được bán với giá cao.



Thị trường tiền lì xì bắt đầu sôi động những ngày gần tết. Ảnh: TL

Phí đổi tiền mới, tiền lẻ cao chót vót

Ngoài tiền đồng Việt Nam, hiện nay một số loại ngoại tệ mới cũng xuất hiện trên thị trường với giá cao hơn nhiều so với giá trị tờ tiền. Chẳng hạn, tiền mệnh giá 2 USD tính theo tỉ giá trên thị trường tự do khoảng 48.000 đồng/tờ nhưng một số điểm bán tiền lưu niệm đưa ra mức giá rất cao, khoảng 52.000-55.000 đồng/tờ. Riêng những tờ 2 USD đặc biệt phát hành năm 1976, mới có giá dao động 150.000-300.000 đồng/tờ. Đối với tờ tiền 2 USD phát hành năm 1928 còn mới giá lên đến 600.000-800.000 đồng/tờ.

Chị Nguyễn Thanh Vy, nhà ở quận 9, chia sẻ: Đổi tiền mới đã thành nhu cầu của người dân dân mỗi dịp tết đến. Dù mừng tuổi nhiều hay ít thì bà con cũng muốn có một ít đồng tiền mới tinh để mừng tuổi cho người thân, con nít trong dịp đầu năm lấy hên. Cho nên dịch vụ đổi tiền mới “ăn nên làm ra” và hét giá cao trong dịp tết đến gần. Ví dụ, với tờ tiền mệnh giá 500 đồng, loại nguyên seri năm nay tăng lên 600% so với giá trị thực. Nghĩa là khách hàng muốn đổi 100 tờ mệnh giá 500 đồng, tương đương 50.000 đồng thì phải trả tới 300.000 đồng. Đây là mức phí đổi tiền mới với số lượng đổi tối thiểu 100 tờ, còn nếu đổi lẻ vài tờ thì phí sẽ cao hơn.

Ngân hàng Nhà nước trong nhiều năm qua đã thực hiện nhất quán chủ trương không phát hành tiền lẻ mới (mệnh giá dưới 10.000 đồng) vào dịp tết Nguyên đán. Đại diện cơ quan này cho biết việc hạn chế in tiền lẻ mới giúp ngân sách tiết kiệm được hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm.

Cơ quan này cũng đã ban hành quy định nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng, tiếp tay, cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch. Đồng thời cam kết cung ứng tiền lẻ qua lưu thông để phục vụ nền kinh tế. Theo đó, nếu người dân có tài khoản ở ngân hàng nào thì nên đến đổi tiền mới ở ngân hàng đó để không tốn phí.

Lì xì online Thời gian gần đây, nhiều ví điện tử đã triển khai hình thức lì xì online. Lì xì bằng hình thức này cho phép mọi người lì xì cho bạn bè, người thân mọi lúc mọi nơi kèm theo lời chúc và mẫu bao bì thiết kế sẵn. Đặc biệt, với việc sử dụng ví điện tử để lì xì, khách hàng không lo ngại về việc đổi tiền lẻ, đổi tiền mới vì tính năng này còn cho phép gửi đi số tiền lì xì chính xác đến hàng đơn vị. Một số khách hàng nhận xét việc lì xì thông qua hình thức này tiện lợi, nhanh chóng và cũng mang lại trải nghiệm mới mẻ. Có thể bị phạt 80 triệu đồng Theo quy định hiện hành, việc đổi tiền lẻ nhằm kiếm lời được xem là trái quy định pháp luật và có thể bị xử phạt lên tới 80 triệu đồng. Cụ thể, Điều 30 Nghị định 88/2019 quy định mức phạt tiền 20-40 triệu đồng đối với hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Cần lưu ý, đây là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, còn nếu tổ chức vi phạm, mức xử phạt hành chính sẽ bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân, tương đương 80 triệu đồng. Một số chuyên gia cũng cảnh báo, người dân đi đổi tiền mới, tiền lẻ dịp tết có thể đối mặt với nhiều rủi ro như bị đổi thiếu tiền, tiền giả, không rõ nguồn gốc, thậm chí còn gặp tình trạng lừa đảo. Bởi những đối tượng đổi tiền chủ yếu thực hiện qua mạng, không địa chỉ rõ ràng.