Vinasun dự kiến năm 2019 đạt 2.230 tỷ đồng doanh thu

Theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) được công bố trong buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sáng 26-4, tổng doanh thu năm 2018 tuy vượt chỉ tiêu đề ra song lại sụt giảm so với 2017.

Cụ thể tổng doanh thu kinh doanh của năm 2018 vượt kế hoạch đề ra 103,67%, đạt 2.072,34 tỷ đồng nhưng lại giảm 29,4 % so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế của Vinasun đạt 89,08 tỷ đồng, giảm 53,5% so với 2017 và chỉ đạt 93,57% so với kế hoạch đề ra.

Theo tính toán của công ty này, tính đến ngày 31-12-2108 tổng số xe Vinasun có 5.809 chiếc, thu nhập bình quân của tài xế trực tiếp đạt 8,6 triệu đồng/tháng. Vinasun cho rằng trong năm 2018 hoạt động kinh doanh bị sụt giảm so với dự kiến là do gặp phải môi trường kinh doanh taxi không bình đẳng.



Vinasun tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ảnh: Thu Hà

Đồng thời, đại diện Vinasun cũng chỉ ra một loạt thách thức gặp phải trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như doanh thu bình quân sụt giảm, thu nhập tài xế giảm sút, số lái xe nghỉ việc gia tăng. Ngoài ra, việc phát sinh rất nhiều các khoản phi, sự gia tăng của vật tư thay thế với chi phí khác như lương cơ bản, giá xăng dầu... cũng tác động ít nhiều tới tổng doanh thu của hãng.

Trong năm 2019, Vinasun cho biết sẽ phát triển thêm khách hàng sử dụng thẻ thanh toán online, kết hợp với các ứng dụng khác nhằm đa dạng nhu cầu thanh toán của khách hàng. Ngoài ra, công ty này cũng nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành xe thông qua GPS, hệ thống đặt chỗ và điều xe tự động thông qua ứng dụng trên smartphone cùng đặt chỗ qua tổng đài và điều xe qua tin nhắn. Qua đó, nâng khả năng tiếp nhận và xử lý lên 45.000 cuộc gọi/ngày.



Vinasun dự kiến tổng doanh thu năm 2019 đạt 2.230 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2018. Ảnh: Thu Hà

Về kế hoạch kinh doanh 2019, HĐQT dự kiến trình mục tiêu tổng doanh thu hơn 2.230 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 2% so với thực hiện năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng gần 12% lên 99,6 tỷ đồng. Chia cổ tức dự kiến 10%.

Trong kế hoạch năm nay, Vinasun cũng hứa hẹn sẽ đầu tư thêm tối thiểu 320 xe mới, phát triển 300 xe hợp tác kinh doanh. Năm 2018 vừa qua, số xe đầu tư mới của Vinasun là 760 xe, tăng 34% so với năm trước đó, lượng xe thanh lý là 786 xe, giảm 39,2%.