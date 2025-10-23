Lạ lùng mặt hàng đóng góp 200 triệu USD nhưng không có quy chuẩn riêng 23/10/2025 15:00

(PLO)-Việt Nam hiện nay chưa có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia dầu thực vật tinh luyện dù mặt hàng này đóng góp 200 triệu USD vào kim ngạch xuất khẩu năm 2024.

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về dầu thực vật tinh luyện.

​Theo Bộ Công Thương, dầu thực vật tinh luyện (dầu cọ, đậu nành, hướng dương…) là nguyên liệu thiết yếu trong ngành công nghiệp thực phẩm, đóng góp khoảng 200 triệu USD kim ngạch xuất khẩu năm 2024. Tuy nhiên, Việt Nam hiện chưa có QCVN riêng cho mặt hàng này.

​Các quy định về an toàn và chất lượng dầu thực vật, bao gồm cả dầu tinh luyện, hiện vẫn dựa trên các tiêu chuẩn chung và văn bản của Bộ Y tế. Những văn bản này chỉ tập trung vào các chỉ tiêu cơ bản.

​Điều này tạo ra khoảng trống lớn so với thông lệ quốc tế.

​Đáng chú ý, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, năm 2023 một số lô hàng xuất khẩu sang EU đã bị trả lại do không đáp ứng giới hạn 3-MCPD và glycidyl ester, gây thiệt hại hàng triệu USD.

​Tại thị trường nội địa, hiện chưa có QCVN thống nhất để kiểm soát chất lượng, an toàn và ghi nhãn dầu thực vật tinh luyện.

​Mức giới hạn các chất gây hại (3-MCPD, glycidyl ester, PAHs, TFA...) chưa được quy định cụ thể, gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 200 triệu USD nhưng Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dầu thực vật tinh luyện. Ảnh: minh họa

Dự thảo Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật bắt buộc về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với dầu thực vật tinh luyện.

Yêu cầu chất lượng gồm: Trị số axit, trị số peroxit, tạp chất, ẩm và chất bay hơi, hàm lượng xà phòng, chất chống oxy hóa, chất hỗ trợ chống oxy hóa.

Yêu cầu an toàn thực phẩm gồm: Các chất gây ô nhiễm sau quá trình tinh luyện như 3-MCPD/GE, PAHs, TFA, kim loại và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Cụ thể, dự thảo đặt ra giới hạn nghiêm ngặt với các chất như 3-MCPD, glycidyl ester và độc tố vi nấm aflatoxin.

Đây là những chất có liên quan đến nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chúng sinh ra trong quá trình tinh luyện dầu ở nhiệt độ cao...

Dự kiến, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia dầu thực vật tinh luyện sẽ được hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

