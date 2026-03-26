Công ty du lịch tìm cách giữ giá tour trước áp lực chi phí vận chuyển 26/03/2026 11:40

(PLO)- Trước áp lực chi phí vận chuyển tăng cao, các doanh nghiệp lữ hành đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để gồng giá tour, giữ sức hút cho thị trường du lịch.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, áp lực chi phí đang lan rộng đến ngành du lịch, đặc biệt là mảng vận chuyển. Tuy nhiên, thay vì đồng loạt tăng giá tour, nhiều doanh nghiệp lữ hành đang triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm giữ giá, duy trì sức cầu thị trường.

Giá tour chịu áp lực tăng theo chi phí vận chuyển

Chi phí đầu vào của ngành hàng không và vận tải thời gian qua tăng đáng kể theo giá nhiên liệu thế giới. Thay vì điều chỉnh trực tiếp giá vé, nhiều đơn vị vận chuyển lựa chọn áp dụng phụ phí nhiên liệu để bù đắp chi phí gia tăng.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Truyền thông Du Lịch Việt, cho biết các nhà xe đối tác đã điều chỉnh đơn giá theo mức tăng của nhiên liệu. Mức tăng phổ biến từ 10% đến 15% đối với tour ngắn ngày (2-4 ngày) và 15% đến 20% với các tour dài ngày. Nhiều đơn vị cũng hạn chế ký hợp đồng dài hạn với giá cố định do lo ngại biến động xăng dầu, gây khó cho việc ổn định giá tour từ sớm.

Không chỉ vận tải đường bộ, chi phí hàng không cũng có xu hướng tăng. Công ty Viettourist cho biết sẽ áp dụng phụ phí nhiên liệu đối với tuyến Việt Nam - Trung Quốc từ ngày 1-4, khoảng 760.000 đồng/khách. Các khoản phụ phí này được cộng vào tổng giá tour và thông báo minh bạch đến khách hàng trong quá trình tư vấn.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành nỗ lực đàm phán với các đơn vị vận chuyển để giữ ổn định giá tour cho du khách. Ảnh: THU TRINH

Đại diện Công ty Flamingo Redtours vận chuyển là khoản chi phí lớn chiếm đến 60% trong cơ cấu giá tour. Sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, giá thuê xe du lịch đã tăng khoảng 25% so với trước đó. Giá tour du lịch có thể tăng khoảng 10-15% so với mức thông thường nếu chi phí nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Áp lực chi phí đầu vào được xem là yếu tố khách quan, tác động trực tiếp đến cấu phần vận chuyển trong giá tour, đặt ra thách thức lớn cho doanh nghiệp lữ hành trong việc cân đối giữa giá bán và chất lượng dịch vụ. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, từ rà soát lịch khởi hành, tối ưu thời gian nối chuyến đến tư vấn khách thay đổi lịch trình hoặc lựa chọn hãng bay phù hợp.

Đáng chú ý, đại diện Vietravel cho biết doanh nghiệp không chỉ giữ ổn định giá mà còn chủ động cơ cấu lại sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn. Các tuyến điểm gần, tour nội địa và chương trình tối ưu chi phí được đẩy mạnh, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp ngân sách nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.

Linh hoạt giải pháp để giữ giá

Để ứng phó, nhiều doanh nghiệp áp dụng phương án tách riêng chi phí vận chuyển theo biến động thực tế, giữ ổn định các dịch vụ lưu trú, ăn uống. Cách làm này giúp minh bạch giá tour và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel cho biết doanh nghiệp chủ động tách riêng chi phí vận chuyển thay vì gộp vào giá tour như trước đây. Điều này giúp khách hàng hiểu rõ từng cấu phần chi phí, đặc biệt trong bối cảnh giá vận hành toàn cầu liên tục biến động. Theo ông Duy, doanh nghiệp sẽ cân nhắc điều chỉnh chi phí ở mức hợp lý để đảm bảo chất lượng dịch vụ không bị cắt giảm, đồng thời duy trì cam kết mang đến hành trình an toàn, trọn vẹn và xứng đáng với chi phí khách hàng bỏ ra.

Song song với đó, công ty cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của biến động chi phí. Doanh nghiệp chủ động làm việc sớm với các hãng hàng không và đối tác vận chuyển, tối ưu cấu trúc sản phẩm, điều chỉnh lịch trình khai thác, đồng thời phát triển các chương trình du lịch linh hoạt hơn về ngân sách và thời điểm khởi hành. Nhờ đó, doanh nghiệp vừa kiểm soát chi phí hiệu quả, vừa duy trì mức giá cạnh tranh trong khả năng cho phép.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường phối hợp với hệ thống đối tác trong và ngoài nước để kịp thời điều chỉnh và thích ứng với thực tế.

Đẩy mạnh các tuyến điểm gần và tour nội địa là giải pháp giúp tối ưu chi phí trong bối cảnh giá xăng dầu biến động. Ảnh: THU TRINH

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty VinaGroup cho biết đơn vị đang phối hợp cùng đối tác để cân đối và chia sẻ chi phí khi xây dựng chính sách giá. Cụ thể, với vận chuyển sẽ điều chỉnh theo giá nhiên liệu, trong khi các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn và điểm đến vẫn được thương lượng để giữ mức giá ổn định do ít chịu tác động trực tiếp. Cách tiếp cận này góp phần cân bằng giá tour, giúp du khách tiếp cận sản phẩm với mức chi phí hợp lý hơn.

Đại diện Công ty Flamingo Redtours cho biết, công ty đang làm việc với các đơn vị vận chuyển đường bộ để cân đối lại giá thuê xe ở mức hợp lý, đồng thời tính toán lại quy mô đoàn khách và lựa chọn loại phương tiện phù hợp như xe 45 chỗ, 35 chỗ hay 16 chỗ.

Với những chương trình du lịch chưa ký hợp đồng, doanh nghiệp cũng chủ động trao đổi với khách hàng để điều chỉnh giá tour ở mức phù hợp, chia sẻ phần chi phí phát sinh do yếu tố khách quan, qua đó vẫn đảm bảo chất lượng chuyến đi và hạn chế thiệt hại cho các bên.