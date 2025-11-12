Lâm Đồng bố trí 9,2 tỉ đồng để khắc phục sạt lở đèo D'ran và Gia Bắc 12/11/2025 08:27

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng vừa bố trí khẩn cấp 9,2 tỉ đồng khắc phục sạt lở nghiêm trọng trên đèo D'ran và Gia Bắc thuộc Quốc lộ 28, Quốc lộ 20.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 28 và Quốc lộ 20.

Sự cố sạt trượt nặng trên đèo D'Ran dự kiến khắc phục trong khoảng 45 ngày.

Đối với Quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc, đoạn qua xã Sơn Điền) cơ quan chức năng sẽ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại đoạn Km47+252 đến Km54+000 để kịp thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Thời gian xây dựng công trình 45 ngày, kinh phí dự kiến 4,2 tỉ đồng.

Với Quốc lộ 20, đoạn từ Km262+400 - Km262+530 (khu vực cầu Treo đèo D’Ran, địa bàn phường Xuân Trường – Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở với kinh phí dự kiến 5 tỉ đồng. Thời gian thực hiện 45 ngày.

Một con đường đất khoảng 400m được mở tạm cạnh đoạn sạt lở nặng trên đèo D'Ran để giải quyết nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân khu vực xung quanh.

Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, cho biết trong thời gian đơn vị thi công khắc phục sự cố đối với đèo Gia Bắc, tuyến Quốc lộ 28 qua địa bàn xã, sẽ có lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn phương tiện lưu thông bình thường. Nếu có phân luồng hoặc hạn chế lưu thông sẽ thông báo sau.

Đối với tuyến Quốc lộ 20 nối vùng Đà Lạt đi khu vực Phan Rang (Khánh Hòa) tại khu vực cầu Treo đèo D’Ran, địa bàn phường Xuân Trường – Đà Lạt, trong thời gian này các phương tiện di chuyển theo hướng Đà Lạt đi Quốc lộ 20 theo đèo Prenn, tới ngã 3 Finom vòng qua Quốc lộ 27.

Một đoạn đường sạt lở cuối tháng 10-2025 trên Quốc lộ 28 đoạn qua địa bàn xã Sơn Điền, Lâm Đồng.

Các phương tiện lưu thông hướng khu vực Phan Rang từ đèo Ngoạn Mục lên Lâm Đồng chạy theo Quốc lộ 27 ra Quốc lộ 20 – ngã 3 Finom – đèo Prenn để tới Đà Lạt.

Đối với người dân xung quanh khu vực xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đèo D’Ran, UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan thống nhất tạm thời gia cố, đổ đá con đường đất qua rừng và vườn cà phê của người dân.

Đoạn đường tạm khoảng 400m sẽ được hốt đất bùn, sình lầy và rải đá cấp phối để người dân đi lại thuận tiện hơn.