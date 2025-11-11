Khu vực ven biển tại Lâm Đồng lại ngập nặng 11/11/2025 16:02

(PLO)- Nhiều con đường và khu dân cư ven biển Lâm Đồng bị ngập từ 0,5 tới 1m, người dân phải di chuyển bằng thuyền hoặc đi bộ.

Sáng 11-11, mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về cùng việc xả điều tiết từ các hồ thủy lợi đã khiến nhiều khu vực ven biển Lâm Đồng bị ngập nặng.

Một điểm ngập trên Quốc lộ 28 đoạn qua phường Hàm Thắng. Ảnh: QUANG NHÂN

Quốc lộ 28 đoạn qua phường Hàm Thắng, nhiều đoạn đường ngập sâu khiến xe mô tô chết máy hàng loạt, di chuyển khó khăn trong sáng nay.

Tới 15 giờ 20 phút, ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, cho biết tại một số đoạn đường bị ngập cục bộ nước đã rút bớt.

Nhà dân ven Quốc lộ 28 dùng các vật dụng chặn nước và tát nước từ nhà ra ngoài. Ảnh: Quang Nhân

Cũng theo ông Hiền, do lượng nước ở phường thường lên xuống thất thường nên lực lượng chức năng phải theo dõi, ứng trực liên tục.

“Tại các địa điểm ngập luôn có lực lượng túc trực hỗ trợ bà con nếu ngập nặng xảy ra cũng như phối hợp điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo tại nơi ngập cục bộ để cảnh báo người đi đường”- ông Hiền thông tin.

Một vị trí đường liên thôn khu vực phường Bình Thuận bị ngập ngày 11-11. Ảnh: QUANG NHÂN

Theo ghi nhận, nước các con sông dâng nhanh do mưa từ thượng nguồn, cộng với các hồ chứa nước xả điều tiết đã khiến nhiều nhà dân ở các xã, phường Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận… ngập từ 0,5 đến 0,7m.

Trên Quốc lộ 28, nhiều người dân ven đường bị nước dâng cao tràn vào nhà phải dùng đồ vật chặn nước, kê cao đồ đạc trong nhà ngay từ đêm 10-11 để giảm thiệt hại.

Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo những khu vực bị ngập cục bộ. Ảnh: QUANG NHÂN

Hiện các lực lượng chức năng vẫn túc trực tại những điểm ngập sâu ở các xã Hàm Liêm, phường Hàm Thắng và phường Bình Thuận để hỗ trợ người dân, đồng thời theo dõi diễn biến nhằm kịp thời ứng phó trong trường hợp nước tiếp tục dâng.