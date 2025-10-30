Lâm Đồng: Đèo Đại Ninh đã thông, đèo Gia Bắc tiếp tục sạt lở

Trưa 30-10, UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, cho biết khoảng hơn 8 giờ sáng nay các phương tiện di chuyển qua lại được 1 làn trên đèo Đại Ninh, Quốc lộ 28B.
Tới trưa nay các phương tiện đã cơ bản lưu thông 2 chiều.
Trước đó, vào rạng sáng 30-10, đèo Đại Ninh tiếp tục sạt lở, khiến giao thông bị ách tắc trong vài giờ tại vị trí thuộc Km48+800, đoạn qua xã Phan Sơn.
Theo người dân trong khu vực, rất may thời điểm sạt lở không có người và phương tiện lưu thông qua lại khu vực này. Đây là lần thứ 3 tuyến đèo trên xảy ra sạt lở khiến giao thông ách tắc trong mấy ngày qua.
Trong khi đó, UBND xã Sơn Điền thông tin trong sáng nay, đèo Gia Bắc qua địa bàn tiếp tục xảy ra nhiều điểm sạt lở khiến khối lượng lớn đất đá đổ tràn xuống đường.
Cùng với sạt lở, nhiều điểm tại km59, 60 và 63 trên Quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc cây rừng ngã đổ nằm la liệt chắn ngang đường. Đặc biệt, đơn vị chức năng ghi nhận tình trạng sụt lún mặt đường kéo dài khoảng 10m.
Các phương tiện lưu thông trên đèo Gia Bắc ách tắc kéo dài từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút trưa nay. Lượng xe lưu thông 1 chiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Theo lãnh đạo xã Sơn Điền, hiện trên địa bàn xã, đặc biệt là đèo Gia Bắc đang xảy ra mưa, nên nguy cơ sạt lở, cây rừng ngã đổ rất cao. Người điều khiển phương tiện cần đặc biệt chú ý để đảm bảo an toàn.
Theo Phòng CSGT Lâm Đồng, đối với tuyến đèo D’Ran thuộc Quốc lộ 20 nối Đà Lạt với khu vực Phan Rang bị sạt lở nặng, lực lượng chức năng tới tới trưa nay vẫn chưa cho phép phương tiện lưu thông.
Để đảm bảo an toàn, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng khuyến cáo phương tiện nên lựa chọn lộ trình từ xã D’ran đi theo Quốc lộ 27, sau đó vòng ra Quốc lộ 20 để lên Đà Lạt qua đèo Prenn hoặc đèo Mimosa nhằm bảo đảm an toàn.