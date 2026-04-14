Lãnh đạo xã Long Thành lên tiếng về văn bản gửi Đoàn Luật sư Đồng Nai 14/04/2026 21:37

Ngày 14-4, mạng xã hội xuất hiện một văn bản có nội dung UBND xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) gửi Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến các tổ chức, cá nhân hành nghề Luật sư trên địa bàn xã Long Thành.

Theo nội dung của văn bản, thời gian qua, hoạt động hành nghề của các Luật sư và tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn xã Long Thành đã có sự chuyển biến tích cực, đóng góp đáng kể vào sự phát triển các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Hiện nay, xã Long Thành đang triển khai nhiều dự án kinh tế trọng điểm như Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Khu Công nghiệp công nghệ cao Amata; Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu..., các dự án đều liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, cấp tái định cư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, kinh tế của một bộ phận người dân.

Văn bản UBND xã Long Thành gửi Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai.

Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND xã Long Thành nhận được nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo... từ các hộ dân chưa đồng thuận.

Do số lượng đơn thư nhiều, để đảm bảo công tác giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân được hiệu quả và đúng pháp luật, UBND xã Long Thành kính đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị các tổ chức, cá nhân hành nghề Luật sư trên địa bàn xã Long Thành phối hợp, hỗ trợ địa phương về công tác giải quyết đơn, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân lợi dụng sự tín nhiệm của người dân, hướng dẫn người dân liên tục gửi nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo... gửi đến lãnh đạo và cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến uy tín và có nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tối ngày 14-4, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Lê Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND xã Long Thành xác nhận văn bản gửi Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai với nội dung như trên là chính xác.

Theo Chủ tịch UBND xã Long Thành, văn bản trên được gửi đi với mục đích giảm bớt đơn thư khiếu nại tố cáo, bởi nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết trả lời nhưng sau đó vẫn tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi lên các cấp.

“Mục đích của địa phương là mong muốn Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai phối hợp, hỗ trợ địa phương về công tác giải quyết đơn, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại Đoàn để hạn chế gửi đơn khiếu nại tố cáo trong khi vụ việc đã được xác minh, giải quyết”, ông Lê Hoàng Sơn cho biết thêm.