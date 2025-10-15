Liên minh châu Âu hỗ trợ 500.000 euro giúp các cộng đồng bị bão lũ 15/10/2025 15:44

(PLO)- Trước đó, Liên minh châu Âu đã nhiều lần viện trợ nhân đạo giúp Việt Nam khắc phục hậu quả các thảm họa thiên nhiên.

Trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão nhiệt đới liên tiếp gây ra trong những tuần qua, Liên minh châu Âu (EU) đã viện trợ nhân đạo 500.000 euro (khoảng 15,5 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Ảnh: VGP

Khoản hỗ trợ này sẽ do UNICEF thực hiện nhằm đảm bảo sự hỗ trợ này sẽ đến được với những cộng đồng bị tổn thương nhất. Khoản viện trợ này sẽ được sử dụng để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân, bao gồm tiếp cận nguồn nước sạch, thiết bị xử lý nước và vật tư làm sạch môi trường.

Liên minh châu Âu đã kích hoạt Cơ chế Quản lý Khẩn cấp Copernicus (https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR844/) nhằm xây dựng các bản đồ khẩn cấp dựa trên dữ liệu vệ tinh, hỗ trợ cho việc cung cấp và điều phối hoạt động ứng phó nhân đạo.

Trước đó, EU đã nhiều lần cung cấp viện trợ nhân đạo nhằm giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của các thảm họa thiên nhiên. Năm ngoái, sau cơn bão Yagi gây thiệt hại nghiêm trọng, EU đã hỗ trợ 800.000 euro viện trợ nhân đạo để giúp người dân chịu ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.