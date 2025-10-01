Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Liên quan vụ nữ sinh tử vong do tai nạn ở Vĩnh Long: Diễn tiến mới nhất từ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao 01/10/2025 10:57

(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội do phải chờ cơ quan liên quan cung cấp đủ hồ sơ.

Sáng 1-10, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã làm việc với luật sư và gia đình cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau buổi làm việc, luật sư và đại diện gia đình cho biết Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.

Theo đó Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Đại diện gia đình và luật sư làm việc tại Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sáng 1-10. Ảnh: GĐCC

Ngày 25-9-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có Công văn số 2876/QĐ-VKSTC gửi VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc đang giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

"Do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nên ngày 29-9-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để có thời gian chờ kết quả nêu trên" - thông báo nêu.

Chia sẻ sau buổi làm việc, đại diện gia đình cháu Trân cho biết mong Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục quan tâm, giám sát chặt vụ việc để giải quyết đúng người đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm.

"Về những tài liệu mà Cơ quan điều tra VKSND Tối cao yêu cầu VKSND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long cung cấp là gì thì chúng tôi không được biết, nhưng chúng tôi tin công lý sẽ được thực thi" - đại diện gia đình cháu Trân nói.

Như PLO đã thông tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 11 giờ ngày 4-9-2024 tại Km08 đường tỉnh 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn đã khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) tử vong.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án với lý do không có sự việc phạm tội. Cha của cháu Trân nhiều lần khiếu nại. Tuy nhiên, các đơn khiếu nại đều bị bác.

Các quyết định giải quyết khiếu nại không ghi nhận kết quả nghiên cứu, nhận định, quan điểm của cơ quan ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, về nội dung khiếu nại: khiếu nại đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ…. như hướng dẫn của mẫu số 09 Thông tư liên tịch số 02/TTLT/2018/VKSNDTC TANDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018...

Đầu tháng 5, Viện trưởng VKSND Tối cao đã yêu cầu và ngay sau đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long đã hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn... Theo VKSND Tối cao, hành vi của tài xế xe tải có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 BLHS 2015.

Qua điều tra, Công an cũng đã khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Bảo Trung về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nhưng cho tại ngoại để phục vụ điều tra do điều khiện sức khoẻ.