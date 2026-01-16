Lộ diện nhà đầu tư mới dự án sân golf Đăk Đoa ở Gia Lai 16/01/2026 11:26

(PLO)- Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex là nhà đầu tư mới thực hiện dự án sân golf Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Ngày 16-1-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex là nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf Đăk Đoa.

Dự án sân golf Đăk Đoa có quy mô 36 lỗ, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỉ đồng trên nền diện tích hơn 171 ha.

Nhà đầu này cho biết dự kiến sẽ triển khai dự án từ quý I-2026; hoàn thành, đưa vào sử dụng quý III-2029, thời gian hoạt động dự án 50 năm.

Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex là nhà đầu tư mới, thay thế cho chủ đầu tư cũ là Tập đoàn FLC. Ảnh: LK.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, môi trường, tài nguyên nước, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và các quy định pháp luật có liên quan.

Việc triển khai dự án phải bảo đảm phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thi công đúng thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án. Không được chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp trong doanh nghiệp dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Trường hợp vi phạm, dự án có thể bị xem xét chấm dứt theo quy định.

Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân địa phương. Hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Bảo đảm không ảnh hưởng đến các yếu tố văn hóa, di sản trong khu vực dự án.

Trước đó, ngày 13-12-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đăk Đoa tại xã Đăk Đoa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Mục tiêu dự án là hình thành tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ thể thao, giải trí, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.