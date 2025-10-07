Loạt dự án hạ tầng tỷ đô 'vẽ' lại bản đồ du lịch Long Hải 07/10/2025 08:00

(PLO)- Sự cộng hưởng của loạt dự án hạ tầng hàng tỷ USD đang mở ra một “chân trời mới” cho du lịch Long Hải: Từ thuần nội địa mở rộng sang khách quốc tế, dịch vụ nhỏ lẻ sang đồng bộ chuyên sâu, tự phát sang du lịch chất lượng cao, “hub” du lịch ngắn ngày và hơn thế nữa,...

Long Hải – chương mới từ cú bứt tốc hạ tầng

Long Hải có vị trí đặc biệt thuận lợi khi cách trung tâm TP.HCM chỉ 90 phút, nằm giữa Vũng Tàu và Hồ Tràm. Đồng thời, nổi danh với những danh thắng tự nhiên như núi Minh Đạm, Dinh Cô, Thiền viện Trúc Lâm, hay những mùa hoa anh đào nở rộ. Dù vậy nền du lịch chưa bứt phá do hạn chế về dịch vụ và hạ tầng.

Song cục diện đang thay đổi nhanh chóng. Không chỉ có cơ chế đầu tư đặc thù sau khi sáp nhập về TP.HCM, Long Hải còn là “điểm nóng” được hưởng lợi trực tiếp từ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia. Đầu tiên phải kể đến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự kiến vận hành vào 2026, giúp rút khoảng 30% thời gian từ vùng lõi trung tâm TP.HCM, đưa Long Hải thành lựa chọn hàng đầu trong bản đồ second home của giới thượng lưu Song song đó, cao tốc Bến Lức – Long Thành cũng thông xe đầu 2026. Đây là dự án chiến lược kết nối toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với miền Tây, giúp Long Hải đón đầu du khách từ Tây Nam Bộ.

Tác động của hạ tầng đưa Long Hải thành cực du lịch trọng điểm của TP.HCM

Điểm nhấn mang tính “cách mạng” chính là sân bay quốc tế Long Thành – dự kiến vận hành từ 2026. Với quy mô lọt top lớn nhất Đông Nam Á, sân bay này giúp Long Hải trở thành bãi biển gần nhất và thuận tiện nhất cho du khách quốc tế.

Tuyến đường ven biển kéo dài từ Vũng Tàu – Long Hải – Bình Châu dài 65 km cũng đang được chỉnh trang, biến cung đường này thành một trong những tuyến ven biển tỷ đô đẹp nhất phía Nam Long Hải.

Xa hơn, quy hoạch metro từ Bà Rịa – Phú Mỹ xuống Long Thành cùng trục ven biển liên hoàn sẽ đưa Long Hải hòa nhập vào mạng lưới du lịch quốc tế, gia tăng sức hấp dẫn lưu trú dài ngày. Theo sau là tuyến Metro kết nối Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Bình Châu. Những dự án hạ tầng tỷ đô này không chỉ rút ngắn khoảng cách vật lý, mà còn “kích hoạt” quá trình tái cấu trúc du lịch Long Hải – từ một thị trấn ven biển yên bình thành trung tâm nghỉ dưỡng trọng điểm, cực phát triển mới của siêu đô thị hàng đầu châu Á.

Charm Resort Long Hải – mảnh ghép chiến lược trong bức tranh du lịch mới

Bài học từ nhiều đô thị du lịch lớn trên thế giới cho thấy, hạ tầng chỉ tạo nền tảng, còn để cất cánh cần có những biểu tượng, tạo sức bật cho dịch vụ và trải nghiệm du khách. Long Hải trong nhiều thập kỷ thiếu vắng những điểm như vậy. Nhưng chỉ vài tháng nữa, Charm Resort Long Hải – tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn 5 sao đầu tiên – sẽ chính thức vận hành, mở ra một trang mới cho nền du lịch.

Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao sẵn sàng vận hành đúng vào điểm rơi bùng nổ của nền du lịch

Dự án được xem là “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” khi bàn giao vào tháng 2/2026, trùng với thời điểm Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành và sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Sự cộng hưởng này giúp Charm Resort Long Hải đón đầu giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ nhất của của nền du lịch, khai thác trọn khách nội địa lẫn quốc tế, đặc biệt nhóm theo đoàn (tour) và du lịch hội nghị (MICE).

Điểm nổi bật của Charm Resort Long Hải nằm ở ba yếu tố then chốt. Thứ nhất, đây là tổ hợp nghỉ dưỡng biển 5 sao duy nhất và đầu tiên xuất hiện tại Long Hải. Dự án tích hợp 25 tiện ích quốc tế, bao gồm shophouse cao cấp, khu vui chơi – giải trí, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của khách cao cấp.

Thứ hai, dự án được vận hành bởi Vienna House by Wyndham – thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế với mạng lưới 9.000 cơ sở tại 95 quốc gia. Sự hiện diện của một tên tuổi toàn cầu không chỉ đảm bảo chất lượng dịch vụ mà còn giúp dự án tiếp cận mạng lưới khách hàng quốc tế.

Vị trí ôm trọn danh thắng, tựa sơn hướng thủy khó thay thế

Thứ ba, vị trí “không thể thay thế”. Charm Resort Long Hải sở hữu 300m mặt biển riêng, hiếm có tại khu vực. Một mặt dự án giáp biển, một mặt giáp đại lộ Võ Thị Sáu kết nối thẳng ra quảng trường biển, đồng thời ôm trọn núi Minh Đạm và cách Dinh Cô chỉ vài bước chân. Trong bối cảnh du khách ngày càng ưa chuộng “nghỉ dưỡng một bước chân”, với hệ sinh thái lưu trú, vui chơi, tham quan, mua sắm,... Charm Resort Long Hải trở thành lựa chọn tất yếu.

Dù vậy việc sở hữu “mỏ vàng” bền vững này đang dễ dàng hơn bao giờ hết với chính sách đặc biệt. Theo đó, khách hàng chỉ cần chi trả một phần vốn ban đầu đã nhận căn hộ khai thác ngay thanh toán kéo dài tới 36 tháng tương đương dự án vừa xây giúp nhà đầu tư dễ sở hữu, dễ xoay vòng vốn. Cầm chắc lợi nhuận từ chính sách cam kết 8%/ năm trong 2 năm, chia sẻ 90% lợi nhuận cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Với sự hội tụ của "thiên thời - địa lợi - nhân hòa từ Charm Resort Long Hải", Long Hải đang sẵn sàng cho cuộc chuyển mình lịch sử từ thị trấn biển thành trung tâm nghỉ dưỡng chiến lược, định hình lại bản đồ du lịch phía Nam.