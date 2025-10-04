Lời ru buồn của gia đình có 4 phụ nữ đơn thân và 13 đứa trẻ nheo nhóc 04/10/2025 05:56

(PLO)- Một đại gia đình ở Đắk Lắk có tới 4 phụ nữ đều là mẹ đơn thân và 13 đứa trẻ nheo nhóc, trong đó có cháu chưa được đăng ký khai sinh.

Trao đổi với PLO, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã cử cán bộ chuyên môn xác minh kĩ về điều kiện học tập, giấy khai sinh của 13 đứa trẻ trong một đại gia đình trên địa bàn để có hướng hỗ trợ.

Làm bà ngoại ở tuổi 33

Tại buôn Tiêu, xã Ea Ktur, có 4 phụ nữ đều là mẹ đơn thân dựng nhà, sống chung trên một thửa đất.

Nhóm trẻ vui đùa trước sân nhà. Ảnh: T.T

Họ là mẹ, con, chị, em trong một gia đình. Trong đó, người lớn nhất là H’Nguôi H’Mốk (33 tuổi). Những người còn lại gồm H’Doan H’Mốk (31 tuổi), H’Sâm H’Mốk (26 tuổi) và H’Nghiết H’Mốk (20 tuổi). Trong đó, H’Doan và H’Sâm là em gái, H’Nghiết là con gái của H’Nguôi.

Ở tuổi 33, H’Nguôi đã là bà ngoại. Con gái đầu của H’Ngốk là H’Nghiết H’Mốk hiện đã sinh được 3 con (đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi).

Theo lời H’Nghiết, mẹ chị lấy chồng sớm nhưng cuộc sống không hạnh phúc và đã ly hôn từ lâu.

Vì cuộc sống khó khăn, H’Nghiết không được học hành tử tế và lấy chồng sớm. Năm 2023, khi chị mang thai đứa con trai thứ ba thì người chồng bị ngộ độc rượu, tử vong.

Gia đình chị H'Nghiết có tới 13 đứa trẻ nhỏ, trong đó có 3 trẻ chưa được đăng ký khai sinh. Ảnh: T.T

Cộng thêm hai người dì ruột cũng dở dang trong hôn nhân, đại gia đình của chị H’Nghiết hiện có 4 phụ nữ đều là mẹ đơn thân về dựng nhà, sống trên một thửa đất.

“Cộng cả con tôi, con các dì và con của mẹ tôi, hiện gia đình tôi có tới 13 đứa trẻ từ 2 đến 14 tuổi sống ở đây. Tôi có con lớn 5 tuổi, mẹ tôi cũng có con 4 tuổi”, chị H’Nghiết nói.

Chật vật mưu sinh

Theo chị H’Nghiết, 13 đứa trẻ trong đại gia đình của chị có 3 cháu chưa được đăng ký khai sinh gồm H’Hương H’Mốk (5 tuổi), H’San Ly H’mốk (4 tuổi) và Y Rô Bin H’Mốk (2 tuổi).

Nơi 4 phụ nữ đơn thân cùng 13 đứa trẻ sinh sống. Ảnh: T.T

Chị H’Nghiết cho hay trước đây có đến UBND xã Ea Tiêu (cũ) làm khai sinh cho các trẻ nói trên. Tuy nhiên, khi cán bộ "hỏi khó" về cha các cháu thì gia đình lúng túng, không biết trả lời thế nào, dẫn đến tới giờ các cháu chưa có giấy khai sinh.

“Hiện H’San Ly và H’Hương chưa có giấy khai sinh nên gia đình chưa cho đi học. Các cháu khác một số đang đi học, một số đã bỏ học”, chị H’Nghiết nói.

Vẫn lời chị H’Nghiết, do ít ruộng đất nên thường ngày chị đi phụ việc tại các xưởng thu mua phế liệu, thu nhập bấp bênh.

Mới đây, chị H’Nghiết té xe máy, bị thương ở tay. Cùng lúc, em gái của chị bị gãy chân, đang điều trị ở một bệnh viện tại TP.HCM.

Chị H'Nghiết cùng con và các cháu. Ảnh: T.T

“Thời gian qua, chính quyền các cấp đã hỗ trợ mẹ con tôi xây nhà và một số chính sách khác. Tuy nhiên, do ruộng đất ít, không tìm được việc làm ổn định nên cuộc sống của gia đình rất chật vật.

Tới đây, tôi sẽ tiếp tục làm khai sinh cho 3 đứa trẻ trong nhà để chúng được đến lớp, học hành, mong con và các cháu có tương lai hơn”, chị H’Nghiết chia sẻ thêm.

Gia đình quá nhiều trẻ nhỏ nên các cháu lúc nào cũng lấm lem. Ảnh T.T

Liên quan vụ việc, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm bắt thông tin hoàn cảnh của gia đình chị H’Nghiết. Hiện địa phương đã giao Phòng Văn hóa xã xác minh, báo cáo cụ thể để có hướng xử lý, hỗ trợ phù hợp.

"Việc 3 cháu nhỏ chưa làm giấy khai sinh là vì chưa xác minh được thông tin người cha, chúng tôi sẽ cho xử lý ngay vì đây là quyền lợi của trẻ nhỏ. Đối với các vấn đề khác của gia đình, chúng tôi sẽ có hướng xem xét, động viên và hỗ trợ phù hợp", ông Y Ngơn nói.