Mang trung thu ấm áp cho 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 01/10/2025 16:47

(PLO)- Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao 500 phần quà trị giá hơn 150 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực vượt khó.

Ngày 1-10, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tổ chức trao quà Trung thu cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung Bướu (cơ sở 2) cùng hai địa chỉ nhân đạo khác, với tổng cộng 500 phần quà, trị giá hơn 150 triệu đồng.

Trao đổi với PLO, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết Tết Trung thu năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là dịp đầu tiên tổ chức sau khi Hội Chữ thập đỏ TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao quà đến các bệnh nhi. Ảnh: HẢI NHI

“Dù có những thay đổi về tổ chức, tấm lòng sẻ chia của người dân TP.HCM và các mạnh thường quân dành cho những hoàn cảnh khó khăn vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi luôn ưu tiên chọn những đối tượng và địa điểm gặp nhiều khó khăn nhất” - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, chương trình năm nay được tổ chức tại ba địa điểm: Mái ấm Thiên Thần, một cơ sở nội trú miễn phí gần Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 dành cho các bệnh nhi ở xa đến điều trị, và ngay tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2.

Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM trao quà đến các bé có hoàn cảnh khó khăn ở Mái ấm Thiên Thần. Ảnh: Long Giang

“Do tình trạng sức khỏe nên không phải em nhỏ nào tại Bệnh viện Ung Bướu cũng có thể trực tiếp xuống nhận quà. Chúng tôi linh hoạt, trao trực tiếp đến những em có thể tham gia, đồng thời gửi đến tận tay các em sức khỏe yếu, để mọi em nhỏ đều có được niềm vui Trung thu.

Trong những ngày tới, khi tiếp nhận thêm nguồn lực ủng hộ, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” - ông Tuấn tâm sự.

Gia đình và các bệnh nhi phấn khởi khi nhận quà. Ảnh: Long Giang

Được biết, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã bắt đầu vận động nguồn lực hơn một tuần trước. Đến ngày 30-9, toàn bộ quà tặng được tiếp nhận, phân loại và đóng gói thành từng phần để kịp trao tận tay các em thiếu nhi đúng dịp Trung thu.

Có mặt từ rất sớm tại buổi nhận quà, chị Huỳnh Thị Ngọc (1982) lặng lẽ ngồi bên góc hội trường cùng con trai phấn khởi nhận quà. Chị kể, gia đình biết đến chương trình nhờ danh sách thông báo từ bệnh viện.

Con chị Ngọc phát hiện u ở cả hai mắt khi mới hơn một tuổi. Khi con vừa tròn 17-18 tháng tuổi, bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định đau lòng: Loại bỏ cả hai mắt để giữ lại sự sống.

“Tính đến nay, bé đã điều trị được 3 năm” - chị Ngọc nghẹn ngào nói.

Những khoản chi phí điều trị từng là gánh nặng lớn đối với gia đình, nhưng rồi được vơi bớt nhờ sự hỗ trợ từ bệnh viện và những tấm lòng thiện nguyện. Hôm nay, khi nhận trên tay phần quà nhỏ bé nhưng đầy tình cảm, chị Ngọc mỉm cười: “Tôi rất vui. Của ít lòng nhiều, nhưng đó là nguồn động viên lớn đối với gia đình”.

Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM trao quà đến các bệnh nhi ung thư tại Nhà trọ Thiện Tâm. Ảnh: HẢI NHI

Tương tự, chị Lý Nguyệt Nhung lặng lẽ ôm con vào lòng. Con gái nhỏ của chị mắc u não, phát hiện mới hơn nửa năm nay. “Mỗi toa thuốc điều trị tầm 2-3 triệu đồng, có khi hơn. Nhiều loại thuốc không có trong bệnh viện, tôi phải mua ngoài. Tôi chỉ cố gắng lo cho con” - chị Nhung chia sẻ.

Trong khoảnh khắc đón nhận phần quà Trung thu, trên gương mặt chị bất chợt nở nụ cười, dù phía sau vẫn còn nặng trĩu lo toan: “Tôi mừng lắm, thật sự rất vui”.

Hiện chị và con gái đang ở tại một mái ấm gần bệnh viện, bởi người thân ở quê không thể ở bên chăm sóc. Những ngày có chỗ, hai mẹ con trú lại trong mái ấm, khi hết chỗ thì lại thuê phòng trọ quanh bệnh viện để tiện cho việc điều trị.