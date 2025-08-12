Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sắp đi vào hoạt động 12/08/2025 16:07

(PLO)- Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có tổng mức đầu tư 882 tỉ đồng, sẽ được đưa vào sử dụng trong quý III năm 2025.

Ngày 12-8, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết cơ sở 2 của bệnh viện này đang được hoàn thiện những hạng mục cuối để đưa vào sử dụng trong quý III năm 2025.

Dự án Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được khởi công xây dựng từ tháng 2-2023, tại xã Kiều Phú (huyện Quốc Oai cũ), Hà Nội, với tổng mức đầu tư 882 tỉ đồng. Đây là dự án nằm trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án có tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 6 hecta, trong đó diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530m2, gồm 1 khối nhà hành chính cao 3 tầng, 2 khối điều trị nội trú cao 6 tầng, 1 tầng hầm, cùng các hạng mục phụ trợ khác và các hạ tầng kỹ thuật kèm theo.

Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện với đầy đủ công năng sử dụng. Tiện ích và cảnh quan được quy hoạch bên trong dự án cũng đang được hoàn thiện cơ bản.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú hiện đã cơ bản hoàn thiện. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh nội trú, khám ngoại trú khoảng 1.000-2.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, với các chuyên khoa sâu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em khu vực ngoại thành và lân cận Hà Nội, góp phần giảm quá tải cho Bệnh viện Nhi Trung ương trong nội thành.

Bệnh viện cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo, phát triển đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa nhi cho cả nước.

Về nhân lực làm việc tại cơ sở mới, dự kiến khoảng 400-500 cán bộ, nhân viên là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý, nhân viên hành chính… sẽ làm việc tại cơ sở 2 ngay khi cơ sở này đi vào hoạt động.