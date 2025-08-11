Nam thanh niên mắc giang mai, lở loét hết lưng 11/08/2025 17:16

(PLO)- Nam thanh niên chỉ đi khám khi xuất hiện ban đỏ và mệt mỏi kéo dài, được chẩn đoán mắc giang mai giai đoạn II, lở loét hết lưng.

Ngày 11-8, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) thông tin nơi đây vừa điều trị cho một nam bệnh nhân mắc giang mai giai đoạn tiến triển.

Bệnh nhân tên T (32 tuổi, nhân viên văn phòng) đến khám tại BV Bệnh Nhiệt đới vì nổi nhiều ban đỏ ở lòng bàn tay kèm mệt mỏi kéo dài.

Khai thác bệnh sử ghi nhận hơn một tháng trước, anh từng xuất hiện một vết loét nhỏ, không đau ở dương vật, tự lành sau vài ngày nên chủ quan.

Kết quả xét nghiệm tại Phòng khám Bệnh lý lây truyền qua đường tình dục cho thấy anh mắc giang mai giai đoạn II, thời điểm bệnh dễ lây lan và bắt đầu ảnh hưởng đến toàn thân.

Bệnh nhân cho biết từng có nhiều bạn tình đồng giới, không sử dụng bao cao su khi quan hệ.

Vết loét lớn dần khi bệnh giang mai tiến triển đến giai đoạn II. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ (BS), giang mai đang có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

Giang mai là bệnh nhiễm khuẩn mạn tính do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn bằng đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng. Bệnh tiến triển qua nhiều giai đoạn, có thể âm thầm kéo dài nhiều năm và đôi khi không biểu hiện triệu chứng rõ rệt.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh giang mai gồm nam quan hệ đồng giới, người có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục không dùng bao cao su, từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục khác hoặc sống chung với HIV.

Giai đoạn đầu, giang mai thường chỉ gây một vết loét nhỏ, không đau ở bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc miệng, dễ bị bỏ qua.

Sang giai đoạn hai, bệnh có thể xuất hiện ban đỏ, sưng hạch, mệt mỏi, rụng tóc, dễ nhầm với bệnh da liễu.

Nếu không điều trị, giang mai tiến triển thành dạng tiềm ẩn, ác tính, hoặc tấn công thần kinh và tim mạch, gây liệt, mù, sa sút trí tuệ, thậm chí không qua khỏi.

Phụ nữ mang thai mắc giang mai có thể truyền bệnh cho thai nhi, gây giang mai bẩm sinh, dị tật hoặc thai chết lưu.

Trước đó, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM từng tiếp nhận 1 bệnh nhân nam (26 tuổi) bị tổn thương nốt sẩn và loét toàn thân. Kết quả xét nghiệm xác định người này mắc giang mai ác tính và đồng nhiễm HIV.