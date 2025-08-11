Bỏng toàn thân, mù tạm thời do tiếp xúc silicon chống dột 11/08/2025 11:14

(PLO)- Sau khi tiếp xúc với silicon chống dột, toàn thân người đàn ông nổi bọng nước, da thâm đen, rộp loét miệng, mắt mù tạm thời, toàn thân nóng đỏ.

Bệnh nhân DNT, nam, 38 tuổi, trú tại Sơn La, nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng da toàn thân nổi bọng nước, chuyển màu thâm đen, đau rát vòm họng, rộp loét miệng, mắt mù tạm thời, toàn thân nóng đỏ.

Xét nghiệm cho thấy người bệnh bị nhiễm trùng huyết, chỉ số viêm tăng gấp 3 lần bình thường, men gan cao, suy gan và suy thận.

Sau khi tiếp xúc với silicon chống dột, toàn thân người đàn ông nổi bọng nước, da chuyển màu thâm đen. Ảnh: BVCC

Khai thác tiền sử được biết anh T làm nghề thợ sắt. Trước đó, khi thi công chống dột mái tại một công trình, anh vừa quét xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ mưa lớn. Chỉ trong ít phút, toàn bộ nước mưa lẫn silicon chưa kịp khô trút thẳng từ mái tôn xuống người anh.

Khoảng 1 giờ sau, anh T thấy rát nhẹ và nổi những chấm đỏ ở vùng cổ, mặt. Buổi tối cùng ngày, các nốt đỏ lan rộng khắp cơ thể.

Sáng hôm sau, mắt anh T mờ dần, da đỏ toàn thân, được đưa đến bệnh viện địa phương và được chẩn đoán kích ứng da.

Sau 6 ngày điều trị không cải thiện, tổn thương tiến triển nặng với bọng nước lan rộng, da chuyển màu thâm đen, sốt liên tục, nhiệt độ cao nhất 40 độ C. Chưa hết, anh còn bị đau mỏi toàn thân, viêm kết mạc, đau nhiều vùng mặt và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bác sĩ xác định anh bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2-3. Thời gian đầu, bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị, ban dị ứng lan rộng, sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, kết mạc mắt xung huyết chảy dịch vàng.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, thị lực hồi phục, bọng nước xẹp và bong hết, lớp da mới hình thành, chức năng gan thận cải thiện rõ rệt.