Lũ đặc biệt lớn ở Huế, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đón đợt lũ mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trưa 27-10, lũ trên sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục dâng. Tại trạm Phú Ốc (sông Bồ), mực nước có khả năng vượt mức lịch sử 0,05 – 0,1 m. Trên sông Hương (trạm Kim Long), sông Vu Gia (Ái Nghĩa) và sông Thu Bồn (Câu Lâu) đều vượt báo động 3 (BĐ3).
Trong 12–24 giờ tới, lũ đặc biệt lớn trên sông Hương và sông Bồ duy trì ở mức cao, vẫn trên BĐ3; trên sông Vu Gia và Thu Bồn ở mức BĐ2–BĐ3.
Dự báo từ nay đến 29-10, Quảng Trị và Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Trà Khúc và sông Vệ (Quảng Ngãi) có thể đạt BĐ1–BĐ2, có nơi trên BĐ2.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở TP Huế và TP Đà Nẵng; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Lũ lớn có thể gây ngập sâu vùng trũng thấp ven sông, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.
Chiều 27-10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp mưa lớn khiến các sông ở TP Huế dâng cao, vượt báo động III. Nhiều khu dân cư ngập sâu, người dân phải dùng ghe thuyền di chuyển, hối hả kê dọn đồ đạc.
Bà Lê Thị Mộng (70 tuổi, ở TDP 1 Đông Ba, phường Phú Xuân) cho biết, sáng cùng ngày bà vẫn còn buôn bán áo dài và các trang phục cho du khách. Tuy nhiên, sau đó khoảng 10 giờ trưa thì nước lên rất nhanh.
"Nước sắp vào nhà, tôi phải dọn dẹp đưa đồ đạc lên cao, vì chỉ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ mà nước lên nửa mét. Nước đang chảy rất mạnh từ sông vào, nước ở thượng nguồn đổ về rất nhiều" - bà Mộng nói.
Bà Mộng cho biết, bà ở khu vực trước Cửa Ngăn (một cửa vào Kinh thành Huế) hơn 40 năm nay, nhưng những trận lũ nhỏ bà không nhớ, chỉ nhớ năm 1999 nước vào nhà khoảng 1m.
"Cơn lũ này đến thời điểm hiện nay chỉ thua lũ 1999 thôi, còn lũ gần đây như năm 2000 hay 2023 thì thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, nước giờ vẫn đang lên từng phút nên chưa biết đỉnh lũ có vượt 1999 hay không" - bà Mộng nhận định.
Cùng chồng kê đồ đạc lên cao, chị Quỳnh Anh (42 tuổi) cho biết, nước lên và chảy xiết, khiến chị cùng chồng trở tay không kịp.
"So với những năm gần đây thì cơn lũ này nước dâng cao hơn và chảy rất xiết. Nhưng rất may là nước lên vào ban ngày, nên người dân còn thấy đường dọn dẹp, đi lại chứ không rất nguy hiểm" - chị Anh nói.
Ghi nhận tại tuyến đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo và khu vực Cửa Ngăn (TP Huế) nước từ sông Hương dâng cao chảy tràn vào đường, không có một ranh giới nào cho sông, công viên và đường vì tất cả đều ngập trong nước.
Ông Nguyễn Anh Định (35 tuổi, ở phường Phú Xuân) cho biết, nhà ông ở khu vực bên trong Kinh thành Huế nên đến nay nước dâng cao, các cửa vào thành chảy xiết nên đi lại khó khăn.
"Nhiều đoạn nước sâu chảy xiết nên rất sợ hãi. Người dân thuê thuyền để đi về nhà, nếu tình hình nước tiếp tục lên cao thì chắc cả nhà sẽ dọn đến khu vực cao để tránh trú" - anh Định nói.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đến trưa cùng ngày, các xã, phường đã tiến hành sơ tán, di dời 923 hộ/2.319 người tại các khu vực ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất.
Về công tác ứng cứu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố đã huy động lực lượng sẵn sàng. Công an thành phố đã huy động khoảng 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 2.500 lượt lực lượng an ninh trật tự cơ sở, chuẩn bị 231 ca nô và xuồng cao su các loại, 3.710 áo phao để tổ chức cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt.
NGUYỄN DO
Chiều 27-10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã sử dụng trang Facebook cá nhân để phát đi cảnh báo khẩn cấp về tình hình lũ ở Huế dâng cao.
Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực điều tiết để giảm lũ, đến nay hầu hết các hồ chứa trên địa bàn đã đầy (ngoại trừ hồ Tả Trạch) sau các trận mưa lớn liên tục ở đầu nguồn.
Tại các hồ, lượng nước về hồ hiện đã bằng lượng nước đi về hạ lưu. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất đáng lo ngại do mưa ở đầu nguồn vẫn rất to và dự báo kéo dài liên tục.
Ông Phan Thiên Định cảnh báo: "Lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Truồi sẽ tiếp tục dâng cao. Dự báo sẽ bằng và vượt qua các trận lũ cao nhất kể từ năm 2020 trở lại đây (tương ứng với từng sông)".
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch TP Huế kêu gọi người dân cần chủ động kê dọn tài sản, chuẩn bị thực phẩm, dự trữ điện, điện thoại, các dụng cụ cứu hộ.
Ông Định cũng nhấn mạnh việc người dân cần "tuân thủ và phối hợp triển khai công việc theo các khuyến cáo của chính quyền".
Để đảm bảo an toàn tính mạng, bài đăng cũng đặc biệt lưu ý người dân "hạn chế di chuyển qua các vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở, mặc áo phao khi di chuyển trong các vùng ngập nước".
Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông, TP Huế đã có mưa to đến đặc biệt to.
Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 25-10 đến 11 giờ ngày 27-10, vùng đồng bằng phổ biến 150-300 mm, vùng núi 500-700 mm. Một số nơi cao đặc biệt như Đỉnh Bạch Mã 2.272 mm, Khe Tre 1.257 mm.
Tính đến 11 giờ trưa 27-10, mực nước các sông chính đều vượt báo động III. Cụ thể, sông Hương tại trạm Kim Long là 4,3m (trên BĐ III 0,8 m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,96m (trên BĐ III 0,46 m). Dự báo mực nước tiếp tục lên.
Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn cũng đang vận hành điều tiết. Hồ Tả Trạch có lưu lượng về hạ du 2.470 m3/s, hồ Bình Điền 3.782 m3/s và hồ Hương Điền 3.910 m3/s.
NGUYỄN DO