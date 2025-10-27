Lũ đặc biệt lớn ở Huế, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đón đợt lũ mới

Lũ ở Huế: Lo ngại chỉ thua trận 'Đại hồng thủy năm 1999'

Chiều 27-10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp mưa lớn khiến các sông ở TP Huế dâng cao, vượt báo động III. Nhiều khu dân cư ngập sâu, người dân phải dùng ghe thuyền di chuyển, hối hả kê dọn đồ đạc.

Nước lũ trên các sông tại TP Huế tiếp tục dâng cao, chảy xiết vào các khu dân cư khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Người dân phải sử dụng phương tiện ghe thuyền để di chuyển.

Nước lũ ở Huế dâng cao khiến tuyến đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo phía Nam cầu Phú Xuân ngập khoảng 1m. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Lê Thị Mộng (70 tuổi, ở TDP 1 Đông Ba, phường Phú Xuân) cho biết, sáng cùng ngày bà vẫn còn buôn bán áo dài và các trang phục cho du khách. Tuy nhiên, sau đó khoảng 10 giờ trưa thì nước lên rất nhanh.

"Nước sắp vào nhà, tôi phải dọn dẹp đưa đồ đạc lên cao, vì chỉ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ mà nước lên nửa mét. Nước đang chảy rất mạnh từ sông vào, nước ở thượng nguồn đổ về rất nhiều" - bà Mộng nói.

Bà Lê Thị Mộng thẫn thờ ngồi nhìn nước lũ dâng cao từng phút. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Mộng cho biết, bà ở khu vực trước Cửa Ngăn (một cửa vào Kinh thành Huế) hơn 40 năm nay, nhưng những trận lũ nhỏ bà không nhớ, chỉ nhớ năm 1999 nước vào nhà khoảng 1m.

"Cơn lũ này đến thời điểm hiện nay chỉ thua lũ 1999 thôi, còn lũ gần đây như năm 2000 hay 2023 thì thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, nước giờ vẫn đang lên từng phút nên chưa biết đỉnh lũ có vượt 1999 hay không" - bà Mộng nhận định.

Chị Quỳnh Anh cùng đưa tranh thủ thời gian đưa đồ đạc lên cao. Ảnh: NGUYỄN DO

Cùng chồng kê đồ đạc lên cao, chị Quỳnh Anh (42 tuổi) cho biết, nước lên và chảy xiết, khiến chị cùng chồng trở tay không kịp.

"So với những năm gần đây thì cơn lũ này nước dâng cao hơn và chảy rất xiết. Nhưng rất may là nước lên vào ban ngày, nên người dân còn thấy đường dọn dẹp, đi lại chứ không rất nguy hiểm" - chị Anh nói.

Ghi nhận tại tuyến đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo và khu vực Cửa Ngăn (TP Huế) nước từ sông Hương dâng cao chảy tràn vào đường, không có một ranh giới nào cho sông, công viên và đường vì tất cả đều ngập trong nước.

Nước lũ ở Huế dâng cao, đường vào Cửa Ngăn nước ngập sâu. Ảnh: NGUYÊN DO

Ông Nguyễn Anh Định (35 tuổi, ở phường Phú Xuân) cho biết, nhà ông ở khu vực bên trong Kinh thành Huế nên đến nay nước dâng cao, các cửa vào thành chảy xiết nên đi lại khó khăn.

"Nhiều đoạn nước sâu chảy xiết nên rất sợ hãi. Người dân thuê thuyền để đi về nhà, nếu tình hình nước tiếp tục lên cao thì chắc cả nhà sẽ dọn đến khu vực cao để tránh trú" - anh Định nói.

Nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến. Ảnh: NGUYỄN DO

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đến trưa cùng ngày, các xã, phường đã tiến hành sơ tán, di dời 923 hộ/2.319 người tại các khu vực ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất.

Về công tác ứng cứu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố đã huy động lực lượng sẵn sàng. Công an thành phố đã huy động khoảng 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 2.500 lượt lực lượng an ninh trật tự cơ sở, chuẩn bị 231 ca nô và xuồng cao su các loại, 3.710 áo phao để tổ chức cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt.

