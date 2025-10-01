Lừa đảo tiền tỉ bằng việc bán bản quyền phần mềm 01/10/2025 18:22

(PLO)- Tới lừa đảo tiền tỉ nhiều người bằng cách sau khi mua bản quyền phần mềm rồi lừa bán cho hàng trăm người, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 1-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội tổ chức đấu tranh, làm rõ hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn bán bản quyền phần mềm dẫn đường Vietmap.

Từ tháng 2-2025, Nguyễn Phúc Tới (31 tuổi, tỉnh Ninh Bình) có mua 1 mã bản quyền phần mềm dẫn đường Vietmap để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Nghi phạm Nguyễn Phúc Tới. Ảnh: CA.

Với 1 mã trên thì phần mềm Vietmap chỉ được kích hoạt và sử dụng cho 1 số điện thoại và 1 thiết bị hiển thị trong 1 thời điểm nhất định. Thế nhưng Tới tạo lập, sử dụng các tài khoản Facebook, zalo gồm: Vietmap s2, Vietmap Live, Huy Kỹ Thuật, Bảo Auto … để thực hiện việc đăng bài, rao bán mã bản quyền phần mềm Vietmap Live với giá rẻ hơn thị trường.

Khi có người liên hệ mua, Tới hướng dẫn tải ứng dụng trên app và hướng dẫn thao tác cài đặt phần mềm ứng dụng thành công. Sau đó, người mua muốn sử dụng được đầy đủ các tính năng của ứng dụng thì Tới yêu cầu người sử dụng phải chuyển tiền từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, khách hàng sử dụng được một vài lần thì không sử dụng được nữa do có khách hàng tiếp theo mua và tiến hành đăng nhập. Khi khách hàng sử dụng không được, liên hệ thì Tới tìm lý do để trốn tránh và chặn kết nối với người mua.

Bước đầu Tới thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài trên 1 tỉ đồng.