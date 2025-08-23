Ngân hàng và công an ngăn kịp bà cụ chuyển 1 tỉ đồng cho bọn lừa đảo 23/08/2025 21:36

(PLO)- Cụ bà 71 tuổi đến ngân hàng chuyển khoản 1 tỉ đồng vì có cuộc điện thoại lạ gọi đến xưng là cán bộ điều tra vì liên quan đến nhóm tội phạm lừa đảo.

Sáng 23-8, Công an phường Phước Bình (tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng LB Bank đóng trên địa bàn phường, báo về việc bà cụ 71 tuổi đến để chuyển tiền lớn vào số tài khoản lạ.

Qua tìm hiểu bà cụ NTT (thường trú phường Phước Long) bị một người đàn ông gọi điện thoại giả danh Công an Phước Long, Công an Hà Nội và Viện kiểm sát Tối cao đe dọa bà có liên quan đến vụ việc chuyển tiền cho kẻ lừa đảo nên yêu cầu phải chuyển số tiền 1 tỉ đồng vào số tài khoản mà nhóm này cho để đối chiếu và phục vụ điều tra.

Do lo sợ và tin là thật nên bà T đã liên hệ ngân hàng để giao dịch chuyển khoản thì nhân viên ngân hàng phát hiện báo công an phường.

Công an phường Phước Bình nhanh chóng đến ngân hàng gặp bà T, giải thích không chuyển khoản vào số tài khoản lạ vì đây là hành vi lừa đảo. Bà T cảm ơn công an, nhân viên ngân hàng rồi yên tâm về nhà.