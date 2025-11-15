Luật sư phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan bị can, bị cáo cho Ngân hàng Nhà nước 15/11/2025 17:28

(PLO)- Theo Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền, luật sư phải báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Chiều 15-11, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với Đoàn Luật sư TP.HCM tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư năm 2025.

Bà Bùi Thị Công Nương (Phó Trưởng phòng Phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC.

Luật sư báo cáo giao dịch đáng ngờ

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Công Nương (Phó Trưởng phòng Phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM) lưu ý về một số quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền có liên quan đến luật sư.

Như Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ. Theo đó, đối tượng (bao gồm cả tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư) có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi biết giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của bị can, bị cáo, người bị kết án và có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch là tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu, quyền kiểm soát của bị can, bị cáo, người bị kết án đó. Việc xác định bị can, bị cáo, người bị kết án theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch liên quan đến rửa tiền được xác định từ việc xem xét, thu thập và phân tích thông tin khi khách hàng, giao dịch có một hoặc nhiều dấu hiệu đáng ngờ…

Theo bà Nương, các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản được quy định tại Điều 27 Luật này. Đó là các trường hợp như khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán; khách hàng thuyết phục đối tượng báo cáo không báo cáo giao dịch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề

Tại hội nghị, ông Lê Quang Nghiệp (Phó trưởng phòng Tổ chức, Sở Tư pháp TP.HCM) trình bày về những lưu ý trong quá trình hoạt động hành nghề sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo ông Nghiệp, về tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, để thuận tiện việc nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, Sở Tư pháp TP bố trí 3 điểm tiếp nhận, trả hồ sơ trực tiếp tại 3 cơ sở như sau:

- Khu vực I: 141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM

- Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM

- Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP.HCM

Ngoài ra, kể từ ngày 1-10-2025, Sở Tư pháp TP đã triển khai thực hiện việc nhận và trả kết quả qua đường bưu chính (bao gồm cả việc tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính, thu phí TTHC, thu phí bưu chính). Để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính được chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích, người thực hiện thủ tục hành chính quét mã QR điền thông tin nhận hồ sơ.

Ông Lê Quang Nghiệp (Phó trưởng phòng Tổ chức, Sở tư pháp TP.HCM) trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: YC

Ông Nghiệp cũng lưu ý theo Nghị định số 121/2025/NĐ-CP, có 6 thủ tục hành chính được phân quyền từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp sang Chủ tịch UBND TP liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Theo đó, một số nội dung về thẩm quyền giải quyết, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện có sự thay đổi cần lưu ý. Đối với thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư, thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ là Sở Tư pháp nơi tập sự hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; nơi người đó thường trú đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư.

Về thẩm quyền cấp, cấp lại, kể từ ngày 1-7-2025, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thuộc Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Về thành phần hồ sơ, không còn phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp sẽ yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Về việc khai thông tin trong hồ sơ, thông tin trong hồ sơ phải đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ, trung thực theo quy định. Trường hợp phát hiện hồ sơ khai không trung thực, người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư sẽ bị xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: YC

Ông Nguyễn Đức Thông (Phó Trưởng phòng Kiểm tra và Quản lý pháp chế Vi phạm hành chính, Sở tư pháp TP.HCM) trình bày tại hội nghị. Ảnh: YC

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Thông (Phó Trưởng phòng Kiểm tra và Quản lý pháp chế Vi phạm hành chính, Sở tư pháp TP.HCM) trình bày về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.

Ông Thông nêu các cơ sở pháp lý là Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2025); Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp…(sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 117/2024/NĐ-CP).

Ông Thông cho biết có 3 nhóm hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của luật sư gồm: vi phạm liên quan đến hồ sơ, thủ tục hành chính về đăng ký tập sự, đăng ký hành nghề luật sư, đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; vi phạm quy định đối với hoạt động hành nghề của luật sư; vi phạm quy định đối với hoạt động hành nghề của luật sư.

Ông Thông cũng nêu một số hành vi vi phạm hành chính thường phát sinh: khai không trung thực, che giấu thông tin của cá nhân, tổ chức trong hồ sơ; không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ hoặc không chính xác về tình hình tổ chức, hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền...