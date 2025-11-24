Lý do cẩn trọng với những 'quả bom' muối 24/11/2025 10:03

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết, trong khi bạn có thể giảm lượng muối ăn khi nấu nướng tại nhà, khoảng 70% lượng muối tiêu thụ lại đến từ các loại thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn hoặc thức ăn tại nhà hàng.

Những món ăn hiển nhiên là quả bom muối bao gồm các bữa ăn đông lạnh, súp, thịt nguội và các loại thực phẩm siêu chế biến khác.

Tuy nhiên, bánh mì lại là tác nhân gây tăng lượng natri lớn nhất. Điều này không hẳn vì mỗi khẩu phần quá mặn, mà vì người tiêu dùng tiêu thụ chúng quá nhiều.

Đối với một số gia đình, thực phẩm siêu chế biến quá tiện lợi, giá cả phải chăng hoặc quá ngon để từ bỏ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tháo ngòi nổ những quả bom muối này bằng cách so sánh nhãn dinh dưỡng và chọn sản phẩm có lượng muối thấp nhất trên mỗi khẩu phần. Ví dụ, hãy chọn nước tương có hàm lượng muối thấp.

Tiến sĩ Stacey Rosen, Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Mỹ, gợi ý thêm rằng bạn có thể rửa các loại rau hoặc đậu đóng hộp để loại bỏ lượng muối dư thừa, và áp dụng nguyên tắc 50-50, chẳng hạn trộn súp thông thường với súp ít muối.

Ngoài ra, hãy cân nhắc việc giảm tần suất ăn ngoài hoặc ít nhất là đặt món thông minh hơn. Ví dụ, nhiều loại gia vị đi kèm như tương cà, tương ớt và sốt khá mặn, vì vậy hãy yêu cầu đừng trộn chung với món ăn.