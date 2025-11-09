Vì sao nên hạn chế ăn đường bổ sung? 09/11/2025 12:06

Theo một nghiên cứu của Đại học California (Mỹ), khi bạn tiêu thụ đường bổ sung như đường tinh luyện hoặc si-rô ngô có hàm lượng fructose cao, chúng đi vào máu nhanh hơn khiến lượng đường trong máu bạn tăng lên đột ngột.

Khi những đợt tăng đường huyết lớn này xảy ra lặp đi lặp lại theo thời gian, các tế bào của bạn có thể trở nên kém nhạy cảm hơn với hormone insulin, được gọi là kháng insulin, điều này cuối cùng có thể phát triển thành bệnh tiểu đường loại 2.

Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung cũng có thể thúc đẩy gan bạn chuyển hóa một phần lượng đường đó thành chất béo, gây tích tụ trong gan và làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD), một tình trạng mãn tính có thể dẫn đến suy gan.

Chất béo dư thừa từ gan cũng có thể đi vào máu và làm tắc nghẽn động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ

Hiệp hội Tim mạch Mỹ đặt ra các hướng dẫn nghiêm ngặt ăn đường bổ sung không quá 36 gram mỗi ngày cho nam giới và 25 gram cho phụ nữ.