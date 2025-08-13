Mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ 13/08/2025 15:51

(PLO)- Trẻ sơ sinh bị suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng sau khi được sinh mổ, vì gia đình muốn “chọn ngày giờ đẹp”.

Ngày 13-8, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) thông tin về một trường hợp đau lòng vừa được ghi nhận tại cơ sở này.

Theo đó, một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi, chào đời do sinh mổ ở tuần thai 37 theo yêu cầu của gia đình nhằm “chọn ngày giờ đẹp”.

Ngay sau sinh, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, phải thở ô xy và chuyển viện khẩn cấp. Khi đến Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ đã trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng, được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng.

Dù được hồi sức tích cực, sử dụng các kỹ thuật cao như thở máy, dùng surfactant, thở iNO (Oxit nitric dạng hít), bệnh nhi vẫn không đáp ứng với các biện pháp điều trị, cuối cùng đã không qua khỏi.

Các chuyên gia y tế cảnh báo sinh mổ, nhất là "chọn ngày giờ đẹp" để mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với sinh thường. Ảnh minh họa

Cũng theo Bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian qua cơ sở này đã ghi nhận không ít trường hợp tương tự, trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi được sinh mổ chưa có chuyển dạ ở mẹ, bởi nhiều gia đình mong muốn “chọn ngày giờ đẹp”.

"Sinh thường là phương pháp tốt nhất, sinh lý nhất cho mẹ và bé, mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa. Tuy nhiên, hiện nhiều gia đình chọn sinh mổ chủ động khi mẹ chưa có dấu hiệu chuyển dạ vì muốn "chọn ngày giờ đẹp", hi vọng con mình sinh ra sẽ có tương lai may mắn, thuận lợi hơn.

Dù vậy, lựa chọn này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của cả mẹ và trẻ sơ sinh", đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỉ lệ sinh mổ ở Việt Nam chiếm khoảng 37% tổng số ca sinh, có một số bệnh viện lên đến 50-60%, cao hơn nhiều lần so với mức 10-15% mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe của mẹ và trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia y tế cảnh báo sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với sinh thường. Đối với trẻ, có thể gây suy hô hấp sơ sinh, chậm tiêu dịch phổi, tăng áp lực phổi sơ sinh dai dẳng...

Còn đối với mẹ, có thể làm tăng nguy cơ biến chứng phẫu thuật, nhau cài răng lược và vỡ tử cung trong các lần mang thai sau, quá trình hồi phục lâu hơn.