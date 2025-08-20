Mẹo 'vàng' giúp săn vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 giá hời từ Traveloka 20/08/2025 16:50

(PLO)- Mùa Tết Bính Ngọ 2026 đang đến, nhu cầu di chuyển về quê hoặc du xuân tăng cao. Tuy nhiên, giá vé máy bay trong dịp này thường tăng mạnh, đặc biệt trong các ngày cao điểm như 28, 29, 30 Tết. Để tiết kiệm chi phí và tìm được vé máy bay Tết giá rẻ, bạn hãy theo dõi mẹo săn vé giá rẻ cùng “Traveloka - Nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á”.

Traveloka - Nền tảng đặt vé máy bay uy tín, tiện lợi

Hiện nay, Traveloka là nền tảng du lịch đã và đang phục vụ hàng triệu người dùng tại Đông Nam Á. Nơi đây cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay, khách sạn, xe đưa đón sân bay, vé tham quan…. Với Traveloka người dùng có thể dễ dàng tra cứu và đặt vé máy bay từ các hãng hàng không như: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Singapore Airlines, Thai Airways, AirAsia….

Một trong những điểm mạnh của Traveloka là khả năng so sánh giá vé theo thời gian thực. Điều này giúp người dùng dễ dàng lựa chọn mức giá tối ưu nhất. Bên cạnh đó, nền tảng này thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn theo mùa, ngày lễ hoặc dành riêng cho hội viên, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể khi đặt vé.

Mẹo giúp săn vé máy bay Tết 2026 giá rẻ trên Traveloka

Để tiết kiệm chi phí, việc áp dụng một số mẹo săn vé thông minh sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được vé máy bay Tết 2026 giá tốt. Dưới đây là những cách đơn giản nhưng hiệu quả bạn có thể áp dụng trên Traveloka.

Đặt vé sớm, trước tết 3-6 tháng

Hầu hết các hãng hàng không mở bán vé Tết từ cuối tháng 8. Việc đặt vé sớm giúp bạn có nhiều lựa chọn về giờ bay, chỗ ngồi, đồng thời tiết kiệm chi phí so với việc mua gần Tết. Đây là cách hiệu quả nhất để đảm bảo có vé với giá hợp lý, đặc biệt cho các chuyến bay trong những ngày cao điểm.

Lựa chọn khung giờ bay linh hoạt

Các chuyến bay vào khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn thường có mức giá thấp hơn. Tránh đặt vé vào các dịp lễ, cuối tuần nếu muốn tối ưu chi phí. Trên Traveloka, bạn có thể dễ dàng so sánh giá theo giờ bay để chọn lựa phù hợp với lịch trình của mình.

Sử dụng tính năng Thông báo giá (Price Alert)

Tính năng Thông báo giá trên Traveloka giúp bạn theo dõi sự biến động giá vé cho hành trình mong muốn. Khi có vé phù hợp với mức giá bạn thiết lập, ứng dụng sẽ gửi thông báo ngay để bạn không bỏ lỡ cơ hội săn vé rẻ .

Theo dõi các chương trình khuyến mãi

Traveloka thường xuyên tung ra các mã giảm giá theo mùa, sự kiện hoặc hợp tác với các đối tác ngân hàng, giúp giảm chi phí đáng kể khi đặt vé. Hãy thường xuyên kiểm tra mục "Khuyến mãi" trên ứng dụng để không bỏ lỡ các ưu đãi hấp dẫn.

Kết hợp đặt vé máy bay và khách sạn

Nếu bạn có kế hoạch du lịch dài ngày, việc kết hợp đặt vé máy bay và khách sạn trong cùng một giao dịch sẽ giúp tiết kiệm thêm nhờ các gói Combo trên Traveloka. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn tiết kiệm thời gian lên kế hoạch.

Tham gia chương trình Traveloka Priority

Bên cạnh các mẹo trên người dùng cũng có thể tham gia chương trình Traveloka Priority. Đây là ưu đãi dành riêng cho thành viên, mang lại nhiều quyền lợi như hoàn tiền, giảm giá vé và thông báo ưu đãi sớm. Việc trở thành thành viên Priority giúp tăng cơ hội săn được vé máy bay Tết 2026 giá hời mà vẫn đảm bảo lựa chọn giờ bay và hành trình phù hợp.

Traveloka sẵn sàng cùng bạn trong mùa Tết 2026

Với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, công nghệ tiên tiến và mạng lưới chuyến bay rộng khắp, Traveloka luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình về quê hoặc du xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Dù là chuyến đi nội địa hay quốc tế, Traveloka luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho mọi kế hoạch du lịch.

Ngoài ra, một trong những tiện ích nổi bật được Traveloka phát triển nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng là tính năng theo dõi chuyến bay (Flight Status). Tính năng này cho phép bạn kiểm tra chi tiết lịch trình bay, như giờ khởi hành và giờ hạ cánh, các cập nhật thời gian thực như thông tin hoãn chuyến, hủy chuyến và đổi lịch.

Để sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần nhập mã chuyến bay, tuyến bay và ngày khởi hành vào mục "Theo dõi chuyến bay" trên ứng dụng hoặc website của Traveloka. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng chuyến bay, giúp bạn chủ động trong việc sắp xếp lịch trình và tránh những bất tiện không mong muốn.

Để đặt vé, bạn chỉ cần truy cập website hoặc tải ứng dụng Traveloka, nhập thông tin hành trình và thực hiện các bước đặt vé đơn giản. Đừng quên tận dụng các mẹo săn vé và tính năng theo dõi chuyến bay để có một chuyến đi suôn sẻ và tiết kiệm nhất. Chúc bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và có những chuyến đi đáng nhớ cùng Traveloka!