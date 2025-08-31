Mưa ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ đến khi nào giảm? 31/08/2025 14:36

(PLO)- Dự báo trong 2-3 ngày tới, tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ trưa, chiều và tối tiếp tục có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ, từ ngày 31-8 đến 2-9 tại TP.HCM ban ngày trời nắng gián đoạn, có mưa dông diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào trưa, chiều và tối. Nguyên nhân gây mưa do gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ trưa, chiều và tối tiếp tục có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Ảnh: NC

Các tỉnh Nam Bộ trong ngày 31-8 cũng sẽ xuất hiện mưa nhiều nơi vào buổi trưa và chiều tối.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ trưa, chiều và tối tiếp tục có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh, những khu vực trũng thấp sẽ xảy ra ngập.

Cụ thể, từ ngày 31-8 đến sáng 1-9, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến tại TP.HCM từ 60-100 mm, có nơi trên 100 mm. Một số tỉnh Nam Bộ có lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, có nơi trên 120 mm.

Dự báo đến ngày 3-9, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to có khả năng giảm.

"Ban tổ chức các chương trình lễ cũng như người dân tham gia các hoạt động lễ 2-9 năm nay cần chú ý đề phòng mưa vào buổi tối. Cần chuẩn bị các phương án ứng phó với như dựng rạp, che chắn thiết bị khi có thể xuất hiện mưa dông bất chợt"- ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ khuyến cáo.