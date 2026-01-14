Mức án chi tiết 55 bị cáo trong vụ 2 cựu cục trưởng nhận hối lộ 14/01/2026 19:55

Ngày 14-1, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga, Nguyễn Thanh Phong cùng 53 bị cáo khác về các tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Theo HĐXX, vụ án tại Cục An toàn thực phẩm cho thấy một số bất cập, hạn chế trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong hoạt động thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký, công bố sản phẩm, hậu kiểm cấp giấy chứng nhận GMP và công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Cơ chế kiểm soát quyền lực của cơ quan hành chính Nhà nước, quy trình hành chính còn phức tạp, thiếu minh bạch...

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Do đó, HĐXX kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu ban hành các quy định nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, rõ ràng quy trình, thủ tục hành chính trong hoạt động thẩm định, cấp giấy đăng ký công bố sản phẩm... cũng như các lĩnh vực quản lý khác về an toàn thực phẩm.

Theo tòa, các tiêu chí điều kiện, trình tự, thủ tục hành chính cần được niêm yết công khai, công bố đầy đủ, đẩy mạnh thực hiện hành chính công điện tử, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cán bộ, công chức để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

HĐXX cũng kiến nghị cần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ, tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm soát định kỳ với các sản phẩm do doanh nghiệp tự công bố; xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Sau khi nghị án kéo dài, HĐXX đã tiến hành tuyên án và mức án cụ thể đối với 55 bị cáo như sau:

Tội Nhận hối lộ:

1. Nguyễn Thanh Phong (cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế): 20 năm tù

2. Trần Việt Nga (cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm): 15 năm tù

3. Nguyễn Hùng Long (cựu phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm): 12 năm tù

4. Đỗ Hữu Tuấn (cựu phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm): 7 năm tù

5. Lê Hoàng (cựu phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế): 5 năm tù

6. Đinh Quang Minh (cựu giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 9 năm tù

7. Phạm Văn Hinh (cựu trưởng phòng thuộc Cục An toàn thực phẩm): 7 năm tù

8. Cao Văn Trung (cựu trưởng Phòng Pháp chế Thanh tra, Cục An toàn thực phẩm): 4 năm tù

9. Lê Mạnh Hùng (cựu trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 7 năm tù

10. Nguyễn Thị Minh Hải (cựu phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 5 năm tù

11. Hoàng Thanh Hà (cựu phó trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 4 năm tù

12. Nguyễn Thị Phương Lan (cựu trưởng Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm): 3 năm tù

13. Nguyễn Thị Yến (cựu phó chánh văn phòng Cục An toàn thực phẩm): 30 tháng tù

14. Trần Thị Thu Liễu (cựu phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông): 4 năm 6 tháng tù

15. Phạm Tuyết Mai (cựu viên chức Cục An toàn thực phẩm, cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm): 3 năm tù

16. Phạm Duy Bình (cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 5 năm tù

17. Nguyễn Thị Minh (nhân viên hợp đồng Cục An toàn thực phẩm): 5 năm tù

18. Nguyễn Nam Tiến (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

19. Đinh Cao Cường (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 3 năm tù

20. Lã Thái Bình (phó trưởng phòng thuộc Cục An toàn thực phẩm): 4 năm tù

21. Lê Văn Nam (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 34 tháng tù

22. Lê Thị Hiên (nhân viên hợp đồng Cục An toàn thực phẩm): 3 năm 6 tháng

23. Nguyễn Thị Thu Quỳnh (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

24. Phạm Hoàng Giang (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 30 tháng tù

25. Trần Thị Tuyết (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

26. Trần Thị Hồng Nhung (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

27. Vũ Huy Long (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 34 tháng tù

28. Nguyễn Thị Việt Hà (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 34 tháng tù

29. Nguyễn Thị Hải Hà (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 34 tháng tù

30. Phùng Thị Thúy Hà (chuyên viên, Cục An toàn thực phẩm): 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

31. Trần Thị Lựu (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

32. Nguyễn Thị Ngọc Hiền (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 34 tháng tù

33. Trần Mỹ Hằng (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo

34. Trần Thị Nhài (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo

Tội Đưa hối lộ:

1. Trần Thị Quỳnh Trang (dược sĩ): 5 năm 6 tháng tù

2. Lại Thị Thu Anh (giám đốc Công ty TNHH Great Health Việt Nam): 3 năm 6 tháng

3. Nguyễn Thị Vinh (lao động tự do): 3 năm 6 tháng tù

4. Lê Thị Thu Hà (lao động tự do): 3 năm 6 tháng tù

5. Phạm Đức Thuận (chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Novaco): 26 tháng tù

6. Nguyễn Quang Hưng (nguyên tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco): 2 năm tù

7. Vũ Văn Tọa (giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco - chi nhánh TP.HCM): 20 tháng tù

8. Lê Thị Hồng Giang (nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco): 2 năm tù

9. Tô Phương Ngân (nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco): 2 năm tù

10. Phạm Thị Loan (giám đốc Công ty CP Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam): 20 tháng tù

11. Trần Quang Hải (giám đốc Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi): 3 năm 6 tháng tù

12. Đào Thị Ngọc Ánh (nhân viên Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu dược phẩm PA): 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

13. Lương Thị Lan (lao động tự do): 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

14. Nguyễn Thị Huyền (giám đốc Công ty TNHH DVTM Minh An và Công ty TNHH Nhật Nam Group): 20 tháng tù

15. Nguyễn Thị Tình (giám đốc Công ty TNHH Thanh Thế Việt Nam): 18 tháng tù

16. Nguyễn Văn Sơn (lao động tự do): 18 tháng tù

17. Nguyễn Thanh Uyên (lao động tự do): 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

18. Đậu Thị Giang (lao động tự do): 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo

19. Quách Thị Trà My (nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu hóa dược IPM): 3 năm 6 tháng tù

20. Mai Văn Thắng (giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Quốc tế Đại An): 18 tháng tù

21. Nguyễn Việt Anh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Balactan Việt Nam): 4 năm 6 tháng tù.