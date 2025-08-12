Muốn hạn chế xe xăng vào trung tâm TP.HCM cần lộ trình 5 năm 12/08/2025 06:44

(PLO)- Nhiều nội dung trong đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của người dân và chuyên gia.

Đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM (LEZ) vừa được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) công bố.

Theo đó, đơn vị này đề xuất thiết lập vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm vào năm 2026, nhắm tới áp dụng cho xe thương mại dưới tiêu chuẩn Euro 4 hoặc xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh dịch vụ dưới tiêu chuẩn Euro 2.

Theo đề án, TP sẽ hạn chế xe xăng, dầu không đạt tiêu chuẩn khí thải đi vào khu vực LEZ từ năm 2026. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đề xuất, đối tượng điều chỉnh đầu tiên trong năm 2025 là 100% xe buýt mới phải chuyển đổi sang xe điện/năng lượng xanh.

Giai đoạn 2026-2028: Từ 1-1-2026 sẽ triển khai LEZ tại khu vực trung tâm TP.HCM và Cần Giờ. Hạn chế xe công nghệ/xe thương mại không đạt tiêu chuẩn khí thải đi vào khu vực LEZ.

Từ 1-1-2027: Bắt đầu kiểm định khí thải bắt buộc đối với xe máy. Mở rộng hạn chế xe máy không đạt tiêu chuẩn khí thải đi vào khu vực LEZ.

Đến cuối năm 2028: Hoàn thành 100% xe máy công nghệ chuyển sang xe điện. Sau đó, thực thi toàn diện và mở rộng (2029 – 2035).

Liên quan đến nội dung này, PV PLO đã có buổi trao đổi cùng ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM để làm rõ các quan điểm của hiệp hội.

Cần cho thí điểm càng sớm càng tốt

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM.

. Phóng viên: Thưa ông, liên quan đến đề xuất TP.HCM thí điểm vùng phát thải thấp (gọi tắt là LEZ) ở khu trung tâm, Cần Giờ, tiến tới hạn chế xe xăng không đạt chuẩn từ 2026 đến 2032 trước khi mở rộng. Ông có đánh giá như thế nào về đề xuất này?

+ Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM: Theo tôi, đây là một chương trình thí điểm rất cần thiết và cần làm càng nhanh càng tốt nhằm đảm bảo lộ trình thực hiện cam kết Net zero vào năm 2050.

Đặc biệt là ở TP.HCM, để tiến tới hạn chế xe xăng, trước đây ngành giao thông vận tải TP đã đề xuất vào năm 2030, toàn bộ phương tiện vận tải thuộc hệ thống vận tải hành khách công cộng sẽ chuyển đổi sang xe điện. Điều này là đi trước so với các tỉnh, thành khác khoảng 5 -10 năm. Nếu TP không khởi động sớm khung chính sách này thì không đảm bảo được lộ trình chung.

. Thưa ông, việc thí điểm vùng phát thải thấp ở khu trung tâm TP.HCM và Cần Giờ sẽ tác động như thế nào đến chất lượng môi trường, giao thông và đời sống người dân?

+ Theo đề xuất của nhóm chuyên gia, việc cho thí điểm vùng phát thải thấp - LEZ ở khu vực trung tâm và ở Cần Giờ là hợp lý vì khu vực trung tâm các TP đô thị luôn là những vùng ô nhiễm cao nhất.

Tuy nhiên, đề xuất chuyển đổi xanh ở hai vùng Cần Giờ hoặc Côn Đảo cần được lý giải cụ thể và thuyết phục để nhận được sự hưởng ứng từ người dân. Vì theo nguyên tắc chung phải căn cứ vào bản đồ ô nhiễm để chọn nơi có nguy cơ ô nhiễm nặng nhất áp dụng trước, trong khi hiện tại Cần giờ và Côn Đảo được xác định là vùng ít ô nhiễm.

Cần sự minh bạch và chính sách hỗ trợ tốt

. Trong bối cảnh lượng phương tiện cá nhân ở TP.HCM đang tăng nhanh, theo ông đâu là thách thức lớn nhất khi triển khai LEZ và lộ trình hạn chế xe xăng không đạt chuẩn?

+ Số lượng phương tiện vận tải công cộng và xe cá nhân ở TP.HCM trước đây luôn dẫn đầu cả nước. Nay TP.HCM mới sáp nhập thêm 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nên lượng phương tiện ngày càng gia tăng. Do vậy, theo tôi, chuyển đổi xanh ở TP.HCM sẽ cần một nguồn lực khổng lồ, khó có ngân sách nào đảm đương nổi.

Do vậy, việc ưu tiên là nghiên cứu các giải pháp huy động tốt nguồn vốn từ khu vực kinh tế tư nhân.

Các chuyên gia đề xuất khi hạn chế xe xăng cần có những chính sách hỗ trợ cho người dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Còn lộ trình hạn chế xe xăng cần minh thị và càng dài càng tốt, không nên vội vàng. Việc thông báo thực hiện sau 1 năm như dự kiến là quá gấp gáp trong khi nhiều yêu cầu chính đáng của người dùng chưa được làm rõ hoặc giải quyết.

Thí dụ chúng ta khuyến khích người dân mua xe điện thay thế xe xăng nhưng các chung cư ra thông báo không cho cư dân gửi xe dưới hầm hoặc sạc điện trong khuôn viên. Hoặc muốn dân sử dụng xăng E10 nhưng chỉ ra thông báo và cho thực hiện ngay, trong khi loại xăng này không nên sử dụng cho các loại xe nào phải có phân tích, ra thông báo hướng dẫn cho người dân hiểu.

. Để chính sách LEZ thực sự khả thi và công bằng, đặc biệt với nhóm người thu nhập thấp phụ thuộc vào xe cũ theo ông cần những giải pháp hỗ trợ cụ thể nào?

+ Để chính sách LEZ thực sự khả thi và công bằng, theo tôi trước nhất là UBND TP.HCM cần thuyết phục để HĐND TP.HCM thông qua khoảng 10 chính sách mà Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) đã đề xuất. Trên cơ sở đó, nếu cả “combo chính sách này” chưa thực sự hữu hiệu, TP có thể đề nghị bổ sung thêm các chính sách kích thích khác.

Lợi thế của TP.HCM hiện nay là có Nghị quyết 98/QH15, cho phép TP mạnh dạn thí điểm những chính sách đi tiên phong.

Về chính sách hỗ trợ cho nhóm yếu thế và đang sử dụng các loại xe cũ để mưu sinh, chúng tôi nhận thấy đề xuất do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nhằm chuyển đổi trước 400.000 xe công nghệ phục vụ vận tải công cộng là khá phù hợp.

Xin cảm ơn ông!